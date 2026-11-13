Arrancó la 45ª Filsa, con más de 300 actividades y énfasis en neurociencia

La 45ª Feria Internacional del Libro de Santiago (Filsa) comenzó este viernes en el Centro Cultural Estación Mapocho, bajo el lema "Conecta".

Esta edición reúne a más de 100 expositores y contempla más de 300 actividades culturales durante 10 días.

La programación incluye talleres, charlas magistrales y presentaciones de libros.

Además, la neurociencia tendrá un espacio destacado gracias a una alianza con la Sociedad de Neurociencia Chilena, en el marco del Año del Cerebro.

La iniciativa busca acercar la ciencia a lectores de todas las edades y fortalecer el vínculo entre autores, editoriales, librerías y público.

En representación del Gobierno, el seremi de las Culturas de la Región Metropolitana, Francisco Sólanich, valoró que "es muy importante que se desarrollen este tipo de actividades como la Feria Internacional del Libro de Santiago, donde se reúnen las principales editoriales, editoriales independientes, también algunas más pequeñas y otras más grandes".

La autoridad también destacó que el lema de esta edición "es una invitación a los niños, niñas, jóvenes y adultos a conectar con la lectura y a reencontrarse".

"Generalmente se dice que hemos perdido la capacidad de lectura, (pero) uno ve, con mucho entusiasmo, que ya hay gente participando", añadió.

La feria, organizada por la Cámara Chilena del Libro, estará abierta hasta el domingo 22 de noviembre, entre las 11:00 y las 20:00 horas.

De lunes a viernes la entrada será gratuita, mientras que los fines de semana costará 4.500 pesos. Los menores de 12 años podrán ingresar sin costo.