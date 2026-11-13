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Tópicos: Cultura | Literatura

Filsa busca "conectar a las personas" en su edición 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Eduardo Castillo de la Cámara Chilena del Libro conversó con Cooperativa.

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Este viernes 13 de noviembre se inaugura en la Estación Mapocho una nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Santiago con una serie de charlas y actividades.

Eduardo Castillo, presidente de la Cámara Chilena del Libro, conversó con Cooperativa sobre los detalles de esta edición, la cual busca "conectar a las personas".

"Desde que iniciamos hace 45 años nuestro propósito de fondo ha sido el mismo y es conectar. Hemos tenido, temas, lemas e invitados, pero hemos querido relevar el conecpto de conectar porque la feria es un punto de encuentro entre lectores y escritores, pero también se plantea un diálogo abierto a todo el mundo", señaló a Una Nueva Mañana.

Precisamente "Conecta" será el lema de esta edición 2026 de Filsa, que además tendrá temáticas relacionadas con la ciencia. "Por supuesto está la Inteligencia Artificial, pero abarcamos a la ciencia en su espectro más amplio", indicó Castillo.

La Feria Internacional del Libro de Santiago 2026 se realizará en la Estación Mapocho entre el 13 y el 22 de noviembre, con entradas gratuitas de lunes a viernes. Los fines de semana los valores parten en los $4.500.

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