Filsa busca "conectar a las personas" en su edición 2026

Este viernes 13 de noviembre se inaugura en la Estación Mapocho una nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Santiago con una serie de charlas y actividades.

Eduardo Castillo, presidente de la Cámara Chilena del Libro, conversó con Cooperativa sobre los detalles de esta edición, la cual busca "conectar a las personas".

"Desde que iniciamos hace 45 años nuestro propósito de fondo ha sido el mismo y es conectar. Hemos tenido, temas, lemas e invitados, pero hemos querido relevar el conecpto de conectar porque la feria es un punto de encuentro entre lectores y escritores, pero también se plantea un diálogo abierto a todo el mundo", señaló a Una Nueva Mañana.

Precisamente "Conecta" será el lema de esta edición 2026 de Filsa, que además tendrá temáticas relacionadas con la ciencia. "Por supuesto está la Inteligencia Artificial, pero abarcamos a la ciencia en su espectro más amplio", indicó Castillo.

La Feria Internacional del Libro de Santiago 2026 se realizará en la Estación Mapocho entre el 13 y el 22 de noviembre, con entradas gratuitas de lunes a viernes. Los fines de semana los valores parten en los $4.500.