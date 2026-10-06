Este viernes comienza la segunda edición de La Furia Ilustrada

Al mediodía de este viernes 9 de octubre comenzará la segunda edición de La Furia Ilustrada, en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), evento enfocado en el libro ilustrado, el cómic, el manga, las artes gráficas, el dibujo y "las distintas formas de creación que tienen a la imagen como protagonista".

La cita se extenderá durante tres días en el recinto ubicado en pleno centro de Santiago y contempla espacios para -por ejemplo- comprar obras gráficas directamente a sus creadores, participar en talleres o asistir a conversatorios en torno al ecosistema del libro y la gráfica.

La Furia Ilustrada es una actividad gratuita, y durante sábado 10 y domingo 11 comenzará a las 10:00 horas; considerando la participación de más de 170 expositores.