Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago12.4°
Humedad87%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Cultura | Literatura | Ferias del Libro

Este viernes comienza la segunda edición de La Furia Ilustrada

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Más de 170 expositores estarán desplegados durante tres días en el GAM.

Este viernes comienza la segunda edición de La Furia Ilustrada
 ATON archivo
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Al mediodía de este viernes 9 de octubre comenzará la segunda edición de La Furia Ilustrada, en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), evento enfocado en el libro ilustrado, el cómic, el manga, las artes gráficas, el dibujo y "las distintas formas de creación que tienen a la imagen como protagonista".

La cita se extenderá durante tres días en el recinto ubicado en pleno centro de Santiago y contempla espacios para -por ejemplo- comprar obras gráficas directamente a sus creadores, participar en talleres o asistir a conversatorios en torno al ecosistema del libro y la gráfica.

La Furia Ilustrada es una actividad gratuita, y durante sábado 10 y domingo 11 comenzará a las 10:00 horas; considerando la participación de más de 170 expositores.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada