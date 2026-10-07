Saikomic llega a La Furia Ilustrada: El cómic chileno "tiene buen futuro"

Elvis Yona Garrido, mejor conocido como Saikomic, llega este fin de semana a la segunda edición de La Furia Ilustrada, en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), celebrando instancias gratuitas que permitan a los lectores encontrarse con los creadores.

"Es una instancia muy bonita que me sirve para salir de la casa", dijo entre risas el historietista nacional al conversar con Cooperativa, destacando que las ferias son las instancias que tiene para encontrarse con su público al estar "siempre encerrado, siempre dibujando".

Por ello, el mangaka, streamer y rapero valoró "cualquier evento que signifique salir y poder ver a la gente, es bacán. ¡Sobre todo que sea gratis! Para mí es importante eso, porque me gusta que cualquier persona pueda ir, que pueda ir a saludar al menos. Eventos gratis así es muy bonito".

El chileno hizo historia en 2020 al lograr el primer lugar en el prestigioso concurso de manga Premio Tezuka (Tezuka Manga Contest) de la japonesa Shonen Jump, que en su aniversario número 100 abrió sus puertas a creadores internacionales por primera vez desde 1971.

El jurado de esta categoría especial era de lujo: Akira Toriyama ("Dragon Ball"), Eiichiro Oda ("One Piece"), Kazue Kato ("Blue Exorcist"), Kohei Horikoshi ("My Hero Academia"), Takehiko Inoue ("Slam Dunk"), y el equipo de Tezuka Productions, premiando el trabajo de Saikomic con su obra "Armados".

Su aterrizaje en el evento enfocado en el libro ilustrado, el cómic, el manga, las artes gráficas y el dibujo, donde tendrá firmas este sábado de 17:00 a 19:00 horas, llega en un importante momento en su carrera y viendo a sus colegas artistas "en ascenso, cada vez más".

El historietista continúa publicando su historia "Antagonista", la cual "saco en otros países e, incluso, pronto se va a sacar más para el extranjero, en otros idiomas", adelantó, mientras sigue participando en nuevos concursos con relatos autoconclusivos (one-shots). De hecho, quedó finalista en un concurso de la gigantesca editorial japonesa Kōdansha, "por lo que estamos esperando los resultados".

No es lo único a lo que le dedica el tiempo, ya que también trabaja en otros ámbitos: "Me gusta hacer animación, me gusta hacer juegos, así que metido en varias cositas e intentando mezclar".

En una reflexión final sobre el estado del cómic chileno, Saikomic dijo sentir que "ahora ya se está respetando el trabajo hecho desde acá, antes se miraba más en menos, era solamente lo de afuera lo que valía y que acá no se podía hacer trabajo de calidad. Siento que cada vez lo estamos viendo más, trabajos buenos, realmente que llegan al nivel y que compiten".

Aunque reconoció que en Chile no existe una industria de historieta nacional, sí hay "muchos artistas buenos, artistas que valen la pena y gente que consume obras locales. Lo veo muy positivo y con harto futuro. No estamos consolidados actualmente, pero tiene buen futuro".

La Furia Ilustrada es una actividad gratuita a realizarse entre este viernes 9 y domingo 11 de octubre; considerando la participación de más de 170 expositores.