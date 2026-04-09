Isabel Allende consideró "un honor" la censura de "La Casa de los Espíritus" en EE.UU.

La escritora chilena Isabel Allende consideró como "un honor" que su novela "La Casa de los Espíritus" (1982) esté censurada en escuelas de algunos estados de EE.UU., cuestionando que el actual mandato del presidente Donald Trump se encuentre "censurando la mitad de la historia" del país en el que reside actualmente.

Cooperativa participó en la rueda de prensa global de presentación de su nueva novela de no ficción, "La palabra mágica. Una vida escrita", que se lanzó este jueves, en una conversación donde repasó lo que es atestiguar el momento actual de EE.UU., donde la censura cultural está cada día más presente.

La autora de habla hispana más traducida y vendida del mundo sostuvo que en el país estadounidense "se está censurando, de una manera u otra, muchas veces económicamente, lo que se enseña en las universidades, lo que se enseña en las clases en los colegios. Están censurando la mitad de la historia de este país, todo lo que tenga que ver con raza, lo que tenga que ver con la lucha de los trabajadores".

"Algunos libros también están censurados, (de) los míos solo 'La Casa de los Espíritus' está censurada en varios estados, lo que me parece un honor. Bueno, por algo lo censuran", destacó con clara ironía.

No es la única de sus obras que ha estado en las listas de libros prohibidos en escuelas públicas de EE.UU., especialmente en el estado de Florida, encontrándose en los listados títulos como "Más allá del invierno" (2017) y "El Zorro" (2005).

"Si veo todas las brutalidades que ha hecho Trump, se me arruinó el día"

Su libro más reciente trata sobre el oficio de escribir y el rol que ha tenido la escritura en su vida, desde la carta que escribió a su abuelo el 8 de enero de 1981 en el exilio, que se convirtió en la semilla de "La casa de los espíritus", hasta la determinación de volver a escribir tras la muerte de su hija Paula. También recuerda sus propias vivencias tras el golpe militar en Chile, con la quema de libros y la intimidación a editores y periodistas, además de cómo las prohibiciones y la censura alimentan el deseo de escribir.

A sus casi 84 años, manteniendo la tradición de iniciar un nuevo libre cada 8 de enero, reflexionó que "se habla mucho de que hay que tener una habitación propia para escribir", cuando lo cierto es que "esa habitación está dentro de la cabeza, no es un lugar físico".

"Ese silencio interior, para mí, es fundamental", sinceró la autora sobre el proceso de escribir.

"Es un espacio dentro de uno, un espacio de silencio. Ahí te puedes concentrar, ahí puedes convocar a los espíritus, a los personajes, a las historias, a la memoria. Todo eso viene si estás callado", expresó Allende, por lo que "si tienes el teléfono aquí al lado, estás pendiente de que suene, hizo 'tick' porque hay un mensaje o estás pendiente de que los perros necesitan agua… no se puede. Entonces, ese silencio interior, para mí, es fundamental".

La Premio Nacional de Literatura reveló que su rutina diaria empieza con una hora de gimnasia ("a mi edad, si estoy todo el día aquí sentada, no me podría mover") antes de sentarse a escribir, "y no veo las noticias hasta la tarde, porque si me pongo a ver el teléfono y veo todas las brutalidades que ha hecho (Donald) Trump, se me arruinó el día".

"La Casa de los Espíritus": La película "no tenía el sabor latinoamericano del libro"

Allende también habló sobre la nueva adaptación de "La casa de los espíritus" que llegará el próximo 29 de abril al streaming Prime Video y que, a diferencia de la película de 1993, fue filmada completamente en Chile, siendo una producción completamente latinoamericana.

"En aquella época, la gente no leía subtítulos (en EE.UU.). Tenía que ser inglés para que fuera comercial", recordó la autora sobre la primera adaptación que protagonizó Jeremy Irons y Meryl Streep. "Para que tuviera éxito internacional, debía tener estrellas de Hollywood, gente que el público reconociera. Era una producción que se filmó en Europa entera, ningún actor era latino fuera de Antonio Banderas… entonces no tenía el sabor latinoamericano del libro", sinceró la escritora chilena, aunque reconoció que "era una buena película".

La laureada autora valoró la nueva adaptación al ser una serie de ocho episodios, lo que "te permite contar la historia con calma y, además, está hecha absolutamente latinoamericano. Chileno, francamente".

"Tengo una ilusión tremenda de que entretenga y de que le guste a la gente y, si es posible, que atraiga a los jóvenes. No sé si es una historia que pueda atraer a los jóvenes, espero que sí", señaló Allende, esperanzada de conquistar a las nuevas generaciones con la historia de los "Trueba".