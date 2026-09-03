Muere la escritora y periodista Gloria Steinem, leyenda del feminismo

La escritora y periodista estadounidense Gloria Steinem, considerada un emblema del activismo feminista, falleció en su casa de Nueva York a los 92 años.

La autora, nacida en Ohio, falleció este miércoles "en paz en su casa de Nueva York, rodeada de muchos de sus seres queridos. Sus casi cien años de vida fueron plenos y siguió trabajando por la igualdad hasta el final", indicó un mensaje en sus redes sociales.

"El mayor don de Gloria era su capacidad para escuchar a los demás, para hacer que se sintieran comprendidos y escuchados. Sus palabras, acciones y ejemplo les daban a las personas la libertad de ser ellas mismas. Gloria vivió fiel a su espíritu independiente, siempre con curiosidad y un gran sentido del humor", agregó el comunicado.

Steinem nació el 25 de marzo de 1934 y por traslados de su familia a lo largo de Estados Unidos no acudió con regularidad al colegio hasta los 11 años. Estudió Gobierno en la universidad estadounidense Smith College, una carrera poco habitual entre las mujeres. Al terminar, pasó por la experiencia de abortar de forma ilegal.

Trabajó como directora de la "Independent Research Service", organización financiada por la CIA, pero pronto se volcó en el periodismo como "freelance", escribiendo en la revista Esquire, con temas que afectaban a las mujeres.

En los años sesenta también colabora con la revista "Huntington Hartford's Show" y se infiltró en el Playboy Club de Nueva York como "conejita" para destapar las condiciones en las que vivían esas mujeres.

Fue miembro del equipo fundacional de New York Magazine en 1968 y, tras cubrir un acto sobre el aborto, inventó el concepto "libertad de reproducción", es decir, la libertad de tener hijos o no tenerlos.