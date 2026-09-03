¿Cómo detectar un bot en redes sociales? Los patrones de texto, perfiles falsos y señales de alerta

Revisar el historial de publicaciones, detectar la repetición idéntica de estructuras con hashtags y enlaces, y comprobar la ausencia de seguidores o fotos reales son los pasos esenciales para identificar un bot en redes sociales.

Así lo explicó en entrevista este jueves Marcelo Santos, académico de la Facultad de Comunicación y Letras de la Universidad Diego Portales, quien abordó, en entrevista con Una Nueva Mañana en Cooperativa, los criterios para que los usuarios reconozcan perfiles automatizados utilizados para inflar tendencias, atacar adversarios o manipular el debate público.

El también investigador del Núcleo Milenio MEPOP precisó que, en términos técnicos, un bot "es un dispositivo programado para actuar de forma automatizada con alguna instrucción previa".

Santos distinguió entre los bots -software programado-y los trolls, que corresponden a operadores humanos dedicados a contaminar la conversación. (FOTO: Pexels)

"Tú tienes un chip, un número de teléfono vinculado a una de esas cuentas, pero no hay un ser humano detrás; es una cuenta de redes sociales que emula la existencia de un ser humano. Conectan esas cuentas entre sí con un dispositivo central, por ejemplo, un computador con un software que organiza y repasa esas instrucciones para las cuentas. Y ahí la agencia comunicacional o la asesoría política crea una estrategia de qué tipo de influencia quiere que estos bots tengan", explicó el experto.

Guía de detección de un bot en redes:

Perfil sospechoso : Cero seguidores, un solo post, nombre extraño o ubicación geográfica inconsistente.

: Cero seguidores, un solo post, nombre extraño o ubicación geográfica inconsistente. Patrón de mensajes : Textos con idéntica longitud, cuatro hashtags fijos y enlaces URL repetidos de forma sistemática.

: Textos con idéntica longitud, cuatro hashtags fijos y enlaces URL repetidos de forma sistemática. Frecuencia anómala : Decenas de publicaciones en cuestión de minutos, con tono permanentemente negativo o agresivo.

: Decenas de publicaciones en cuestión de minutos, con tono permanentemente negativo o agresivo. Mutación temática: Cuentas "recicladas" que cambian abruptamente de candidato, postura política o incluso de idioma.

El lenguaje y la falta de creatividad: la primera pista

A diferencia de las personas, las cuentas automatizadas carecen de la flexibilidad expresiva natural de la comunicación humana. De acuerdo con Santos, el análisis de los patrones léxicos y la estructura de los textos es el método más certero para desenmascarar la automatización.

"Cuando escribimos lo hacemos con variedad, como seres creativos y seres que no somos muy buenos en estar de acuerdo con nosotros mismos muchas veces. Esa forma de actuar es muy humana y orgánica, y el bot no tiene esa capacidad. Aún con inteligencia artificial eso puede ser relativamente detectable. Uno detecta este usuario por los patrones lingüísticos, porque siempre tiene un sentimiento negativo o porque le pone muchas URL y hashtags", detalló el académico.

Frente a las restricciones de datos en plataformas como X, la educación digital de los usuarios resulta clave para evitar caer en manipulaciones de la opinión pública. (FOTO: Pexels)

Cuando surjan dudas sobre la autenticidad de una cuenta que participa en debates de contingencia, Santos aconsejó no quedarse únicamente con el contenido del mensaje, sino inspeccionar directamente el perfil del remitente.

Diferencia clave: ¿Qué distingue a un bot de un troll?

Santos también enfatizó que es fundamental no confundir la labor de un bot con la de un troll. Mientras el primero es una herramienta de software programada para inflar tendencias o inundar conversaciones de manera automática, el troll es un operador humano.

"El bot es el dispositivo programado para actuar de forma automatizada con alguna instrucción previa. El troll es una persona que tiene o una militancia activa o mucho tiempo para estar en internet, o puede ser una persona también remunerada. Lo que hace es contaminar, implementar una discusión o cambiar el foco de una conversación; sembrar algo para distraer a la gente cuando hay un problema con su candidato y con eso tratar de cambiar el foco de la agenda", puntualizó.