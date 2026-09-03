Economistas apuntan al Foro Madrid como una instancia política e ideológica

Este jueves y viernes se desarrolla en Santiago la reunión del Foro Madrid, grupo creado por la Fundación Disenso, ligado al partido de extrema derecha español Vox, y en el que participan los presidentes de Chile, José Antonio Kast, y Argentina, Javier Milei, entre otros representantes políticos de sectores afines a la colectividad hispana.

De cara a este encuentro, economistas chilenos debatieron en El Primer Café de Cooperativa los posibles alcances de la cita y apuntaron a que se trata más bien de una cita vinculada a la política y no al manejo económico de los países, más allá de que se apunte a que se trata de líderes que se definen como representantes de la Escuela Austriaca en dicha materia

Para Pablo García, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y ex vicepresidente del Banco Central, el uso de la etiqueta "Escuela Austriaca" tiene una carga más ideológica que técnica. Según explicó, "la Escuela Austríaca surge en los años 30 como una especie de oposición a la socialdemocracia del New Deal. Lo veían como casi un filocomunismo. Entonces, cuando dicen la Escuela Austríaca, en realidad lo que están diciendo es anticomunismo".

"No es como una cosa mucho más técnica de modelos de política social específicos; es una visión mucho más ideológica que se retrotrae a una época del debate de hace casi 100 años", añadió.

Por su parte, Alejandro Micco, ex subsecretario de Hacienda y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, advirtió sobre la heterogeneidad del grupo que se reúne en Chile, señalando que la etiqueta "liberal" no es uniforme.

"Si uno ahora ve los planteamientos de los partidos de ultraderecha en Europa que participan en este foro, hay gente que claramente está por muchos mayores niveles de proteccionismo, cerrar fronteras. Entonces, en lo económico no veo claridad salvo en algunos agentes. Claro, si yo hablo con la postura de Milei, ahí yo tengo alguien que es extremadamente libertario, pero eso no es todo lo que está en los grupos que participan en ese grupo en Europa", expuso.

En una línea similar, Rodrigo Echecopar, economista de Rumbo Colectivo, centro de pensamiento del Frente Amplio, sugirió que el foro responde más a un "manual político" que a una propuesta económica coherente.

"Hungría es más estatismo, ha subido impuestos a multinacionales; y por otro lado Vox está un poco en la mitad, que tiene una bajada de impuestos pero también un proteccionismo arancelario. Mi impresión es que el foro, más que compartir un modelo económico, es el manual político que ha caracterizado a la ultraderecha con esto de desmontar o debilitar las instituciones", argumentó.

Y Pablo Eguiguren, director de políticas públicas de Libertad y Desarrollo, hizo la distinción entre este foro y el que tuvo lugar el miércoles en Buenos Aires, denominado "Vientos de cambio": "El de Buenos Aires es un poco más académico, está invitado el premio Nobel de Economía James Heckman; y el Foro Madrid es más bien de los partidos políticos, en este caso Vox, que es como el partido español que organizó o que lidera la organización".

"La verdad es que es cierto que en América Latina las ideas más liberales están teniendo más fuerza electoral y es razonable que en este lugar del mundo se junte la gente que comparte esos pensamientos", sentenció.