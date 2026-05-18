Día de los Patrimonios 2026: revisa las actividades gratuitas y panoramas confirmados

El Día de los Patrimonios volverá el sábado 30 y domingo 31 de mayo con una nueva edición que incluirá cientos de actividades gratuitas en distintas regiones del país, entre aperturas de edificios históricos, recorridos, talleres, exposiciones y presentaciones culturales.

La celebración cumplirá 27 años y este 2026 tendrá como lema "La historia que compartimos". Durante ambas jornadas, instituciones públicas, espacios patrimoniales y organizaciones abrirán sus puertas para recibir visitantes.

Entre las actividades ya confirmadas aparecen visitas a la fábrica San Camilo, recorridos en las históricas micros amarillas, acceso a la Gran Sala Sinfónica Nacional, visitas a la oficina central de BancoEstado y el taller "Pinta tu monumento".

En la Región Metropolitana destacan además las visitas a la cripta de Bernardo O'Higgins, el primer piso del Palacio Cousiño, el Palacio Pereira y el observatorio Manuel Foster.

En Valparaíso, en tanto, los asistentes podrán recorrer el antiguo edificio de Correos y Telégrafos, la Casa Masónica, la residencia presidencial Cerro Castillo y la casona Lord Cochrane Valle Alegre en Quintero.

Las actividades incluirán charlas, recorridos guiados, juegos, muestras culturales y espacios para grandes y niños. El horario dependerá de cada lugar participante y será informado en la programación oficial.

Las personas podrán revisar el detalle de las actividades según región, comuna, día y horario en el sitio web del Día de los Patrimonios, donde además estarán disponibles las inscripciones para los panoramas que requieran reserva previa.

La organización recordó además que este año volverá el "pasaporte patrimonial", documento que permitirá registrar los espacios visitados durante la jornada. Estará disponible desde el 25 de mayo en museos, bibliotecas, archivos y oficinas regionales del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

Cabe destacar que aún continúa abierto el proceso para sumar nuevas actividades, por lo que la cartelera podría incorporar más panoramas durante los próximos días.