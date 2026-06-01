Kast promoverá recuperación de centros urbanos: invitó a "poner la manos en el barrio"

El Presidente José Antonio Kast anunció en la Cuenta Pública que pondrán en marcha un plan de recuperación y limpieza "para darle valor y relevancia a nuestros monumentos nacionales y espacios públicos", ya que "cuidar el entorno, dar seguridad y respetar la memoria histórica es cuidar el alma de Chile".

"Esta es una iniciativa que busca reparar el daño acumulado en nuestros centros históricos y devolverle a la ciudadanía los espacios dignos y seguros que les dan identidad (...). Es inaceptable que algunos se atribuyan el dominio de todo y rayen lo que no les pertenece", fustigó ante el Congreso.

Además, el Mandatario extendió una invitación: "Tenemos que hacer una campaña todos juntos en contra de la destrucción de nuestros bienes públicos y monumentos nacionales (...). Esto no lo hace un solo Gobierno, el Parlamento, los gobernadores, los alcaldes; por eso, así como existe un Día del Patrimonio, los queremos convocar a un 'Día de poner las manos en el barrio', y vamos a ir arreglándolos y mejorando la infraestructura".

"Vamos a recuperar la cultura y la cultura es cuidar de lo nuestro, hacernos responsables de nuestros monumentos y espacios públicos y ver lo bello de lo que se ha construido en Chile. Eso va a cuidar nuestro patrimonio y el alma de nuestra ciudadanía. Cuidar el entorno, dar seguridad y respetar la memoria histórica es cuidar el alma de Chile y eso lo tenemos que hacer entre todos. La invitación está planteada", cerró Kast.