Gobierno presentará un "plan de salida voluntaria de inmigrantes irregulares"

El Presidente José Antonio Kast anunció en su primera Cuenta Pública el plan de Abandono Voluntario de Inmigrantes Irregulares, iniciativa con la que busca dejar "salir del país y volver a ingresar por la puerta".

Con el fin de cumplir con la meta autoimpuesta de expulsar a 300.000 migrantes irregulares del país, una de sus promesas de campaña, el Mandatario anunció el "Plan Retorno", medida que "establece un mecanismo excepcional de abandono voluntario sin sanción migratoria, dirigido a personas extranjeras que se encuentran en Chile en situación migratoria irregular".

"La medida permite que quienes están fuera de regla puedan salir del país por una vía institucional, sometida a controles del Estado, sin sanción migratoria por las cuales especificas contempladas", consignó el Ejecutivo.

Asimismo, afirma que "quien quiera permanecer o volver a Chile deberá hacerlo cumpliendo la ley, sujeto a revisión de antecedentes, controles fronterizos y requisitos del país. Salir del país y volver a ingresar por la puerta. Quien no se acoja al mecanismo, sea declarado inadmisible o no abandone el país dentro del plazo fijado, quedará sujeto a las sanciones administrativas correspondientes, incluida la expulsión".

La medida se aplicará a dos grupos: quienes ingresaron al país por paso no habilitado o eludiendo el control migratorio, y quienes ingresan con permanencia transitoria, pero permanecen en Chile con el plazo vencido.

"Siempre hemos sido acogedores con aquel forastero que viene del exterior"

"En los próximos días vamos a presentar un proyecto de ley y vamos a tomar medidas administrativas para generar un Plan de Retorno. Este, busca incentivar la salida voluntaria de inmigrantes ilegales de Chile. Si salen de manera voluntaria de Chile, van a poder postular de nuevo al ingreso a nuestra nación. Pero tiene que ser por la puerta, no por la ventana", sostuvo el Mandatario en su discurso.

En esa línea, señaló que "nosotros siempre hemos sido acogedores con aquel forastero que viene del exterior -y lo podemos decir varios de acá, que somos hijos de inmigrantes-, pero esto tiene que ser de manera ordenada, programada. Y eso se puede lograr".

"Entendemos que detrás de la migración hay una dimensión humana, hay un drama de las personas. Pero ese drama muchas veces se ve aumentado porque hay familias que han sido engañadas y son víctimas de mafias que hacen que estas personas crean que van a llegar a un país de oportunidades y cuando están aquí, las dejan abandonadas (...) Esto también lo vemos en niños, que son utilizados como pasaportes para ingresar a nuestra nación, porque el crimen organizado transnacional no hace distinciones entre adultos o menores", afirmó.

Por ello, enfatizó que "las fronteras ordenadas protegen a los chilenos, pero también protegen y resguardan a quienes han sido víctimas de estas mafias. Ordenar, como les digo, también conlleva un compromiso humanitario".

Beneficios

El trámite será gratuito para quien lo solicite. Además, quienes cumplan con los requisitos, pasen los filtros y abandonen el país dentro del plazo fijado por la autoridad recibirán beneficios concretos.

Entre esos beneficios se encuentran: abandono del país sin sanción migratoria; sin expulsión ni prohibición de ingreso por entrar a territorio nacional de forma irregular; revocación de expulsión cuando corresponda; exención de multa para permanencia transitoria vencida; posibilidad de solicitar residencia temporal, y una vía previa para personas con arraigo familiar o laboral.

Igualmente, la medida contará con filtros estrictos: Las personas deberán acreditar su identidad mediante pasaporte, documento nacional de identidad, salvoconducto consular o título de viaje, vigentes o vencidos, según correspondan.

Extranjeros que registren antecedentes penales o policiales en Chile o en el extranjero no podrán acogerse a la iniciativa. Asimismo, quienes estén bajo arraigo judicial o prohibición de salir del país sin autorización judicial, quienes tengan medidas vigentes de expulsión, prohibición de ingreso u orden de abandono fundadas en causales distintas al ingreso irregular o al vencimiento de la permanencia transitoria.

Servicio Nacional de Migraciones

La postulación se realizará a través de la plataforma del Servicio Nacional de Migraciones, que estará a cargo de verificar la admisibilidad de la solicitud y coordinará con la Policía de Investigaciones las revisiones del control migratorio y fronterizo.

Los extranjeros tendrán 180 días corridos para postular, desde la apertura del proceso en la plataforma del Servicio Nacional de Migraciones. Esto, se abrirá una vez transcurridos 10 días desde la publicación en el Diario Oficial.

Una vez aprobada la solicitud, la persona deberá abandonar el país dentro del plazo que establezca la resolución. En el procedimiento del Servicio se señala un plazo de 30 días hábiles desde su notificación.

El Ejecutivo precisó que quienes permanezcan en Chile en situación migratoria irregular y no se acojan al mecanismo quedarán sujetos a las sanciones establecidas de la Ley 21.325 de Migraciones y Extranjería, incluida la expulsión y la prohibición de ingreso al país.

Las mismas sanciones se aplicarán a quienes presenten solicitudes inadmisibles, documentación falsa y/o adulterada, y a quienes, habiendo sido autorizados par salir del país, no salgan dentro del plazo fijado por el Servicio Nacional de Migraciones.