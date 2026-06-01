Kast propondrá fusión formal de Segegob e Interior, y reducción posterior de la cantidad de ministerios

Cumpliendo con las expectativas de ciertos parlamentarios oficialistas, el Presidente José Antonio Kast anunció una serie de medidas para reducir el número de ministerios, con el fin de "avanzar en la racionalización del aparato público".

"Un Estado más moderno empieza por dar el ejemplo. No podemos pedir austeridad y eficiencia a las familias chilenas si el propio Estado no es capaz de ordenarse a sí mismo", argumentó el Mandatario en su primera Cuenta Pública.

Es en ese sentido que el Gobierno presentará, en las próximas semanas, un proyecto de ley que permita "la fusión institucional del Ministerio del Interior y el Ministerio Secretaría General de Gobierno en una sola estructura orgánica".

Después de que Claudio Alvarado fue nombrado biministro de dichas carteras, en el marco del inédito cambio de gabinete, la UDI planteó al Presidente reducir de 25 a 19 las carteras la semana pasada.

Frente a tal propuesta, Kast también anticipó: "Convocaremos a una comisión de expertos con el mandato de proponer una nueva arquitectura del Estado. Una estructura ministerial más racional, que reduzca el número de carteras, elimine las superposiciones de funciones y reasigne los recursos. A partir de sus propuestas, enviaremos al Congreso para su debate las iniciativas que, en el tiempo, permitan concretar una reducción real y ordenada de los ministerios".

Modernización de Alta Dirección Pública

Siguiendo con la meta de racionalización estatal, el Presidente reflexionó: "A casi 20 años de su creación, el Sistema de Alta Dirección Pública (ADP) es la herramienta con que cuenta el Estado para que sus cargos directivos se llenen por mérito y no por cuoteo político. Valoramos ese principio y queremos protegerlo. Sin embargo, el sistema, tal como está hoy, no responde con la agilidad que el país necesita".

"Los concursos toman demasiado tiempo, las vacantes se acumulan, los cargos quedan por largos períodos en manos de suplencias y, en la práctica, se ha ido debilitando aquello que el ADP venía justamente a garantizar: liderazgos estables, idóneos y responsables al frente de las instituciones públicas", puntualizó.

A modo de ejemplo, relevó que "el caso de la red de salud ilustra con crudeza este problema: al asumir, encontramos que, de los 321 cargos que deben proveerse por esta vía en los servicios y hospitales del país, 184 estaban vacantes, la mayoría de ellos en las direcciones que conducen la gestión del día a día".

"Por eso, vamos a evaluar con el Congreso la manera de modernizar el Sistema de ADP para generar un cambio real. Queremos un Estado conducido por directivos con nombre, con un mandato claro y con responsabilidad sobre sus metas, porque el mérito en la función pública no es solamente un trámite administrativo", remató Kast.