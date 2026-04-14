Cámara Baja aprobó monumento a Sebastián Piñera

La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes el proyecto de ley que autoriza la construcción de un monumento en memoria del fallecido expresidente Sebastián Piñera.

Tras esta votación, la iniciativa regresará al Senado para cumplir su tercer trámite legislativo, debido a una modificación en el lugar de emplazamiento propuesto originalmente.

Durante su paso por la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara Baja, el texto sufrió un cambio relevante: se determinó que la obra sea erigida en la Plaza de la Ciudadanía, en lugar de la Plaza de la Constitución, como se había planteado en la moción original del Senado.

Debido a este ajuste, la Cámara Alta deberá pronunciarse ahora para ratificar o rechazar la nueva ubicación.

Respecto al financiamiento, el proyecto estipula que la obra no requerirá recursos fiscales, sino que se costeará mediante erogaciones populares, colectas públicas a nivel nacional coordinadas con la Fundación Presidente Sebastián Piñera Echenique, donaciones y aportes privados. En caso de existir excedentes, estos se destinarán a la publicación de obras sobre su legado y otras iniciativas que la comisión ejecutora determine.

La ejecución del proyecto quedará en manos de una comisión ad honorem que será presidida por un representante de la fundación del exmandatario. El grupo estará integrado además por el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el alcalde de Santiago, dos diputados, dos senadores y dos excolaboradores (ministros o subsecretarios) de sus gobiernos, seleccionados por el directorio de la citada fundación.

Piñera, quien falleció el 6 de febrero de 2024 a los 74 años en un accidente de helicóptero en el Lago Ranco, hizo historia al convertirse en el primer líder de derecha en alcanzar la Presidencia democráticamente tras la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Su trayectoria política estuvo marcada por dos mandatos no consecutivos (2010-2014 y 2018-2022) que atravesaron constantes fluctuaciones en su aprobación pública.

Mientras su primera gestión es recordada por la reconstrucción tras el terremoto de 2010 y el rescate de los 33 mineros, su segundo periodo enfrentó desafíos críticos: el estallido social de 2019 —que derivó en la apertura de un proceso constituyente— y la gestión sanitaria frente a la pandemia del Covid-19.