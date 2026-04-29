Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago24.1°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Cultura | Patrimonio

Día del Patrimonio 2026 ya tiene fecha confirmada: ¿Cuándo se celebra?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La celebración contempla actividades gratuitas, presenciales y virtuales, abiertas a toda la ciudadanía.

Día del Patrimonio 2026 ya tiene fecha confirmada: ¿Cuándo se celebra?
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga, encabezó el lanzamiento del Día del Patrimonio 2026, el cual se festejará a fines del mes de mayo.

"Invitamos a todas las instituciones público y privadas a inscribirse para ser parte de esta gran fiesta, que año a año ha ido capturando el corazón de todos y cada uno de los chilenos", señaló la autoridad, quien también confirmó que la actividad seguirá teniendo una versión en verano.

Esta celebración contempla actividades gratuitas, presenciales y virtuales, abiertas a toda la ciudadanía, impulsadas por instituciones públicas, privadas, organizaciones sociales, comunidades y personas naturales de todo Chile.

Las inscripciones para participar estarán abiertas desde el miércoles 29 de abril a través del sitio web diadelpatrimonio.cl, mientras que la cartelera oficial comenzará a estar disponible a partir del 12 de mayo. El cierre de inscripciones será el martes 26 de mayo.

El Día del Patrimonio 2026 se llevará a cabo el sábado 30 y domingo 31 de mayo.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada