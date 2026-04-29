Educación justifica derogación de circulares de Boric y oposición acusa "retroceso"

En el marco del Día de la Convivencia Escolar, la Superintendencia de Educación argumentó que la derogación de tres circulares emitidas durante la Administración de Gabriel Boric busca ordenar el marco regulatorio y evitar exigencias contradictorias, mientras que desde la oposición calificaron la decisión como un "retroceso".

Se trata de documentos publicados entre diciembre de 2025 y marzo de este año, que buscaban regular reglamentos internos y medidas disciplinarias en establecimientos escolares y parvularios. También incorporaban principios de perspectiva de género, autonomía progresiva y enfoque formativo.

Las normas iban a entrar en vigor el 1 de julio, misma fecha en que entra en aplicación la nueva Ley de Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las comunidades educativas.

La superintendenta (s) de Educación, Pamela Adriazola, aseguró que las circulares del Gobierno anterior "generaron inquietud en las comunidades educativas, no solo por sus contenidos, sino que también por las fechas en que se emitieron: apresuradas e inoportunas, sin contemplar que se estaba trabajando en el Congreso en una nueva Ley de Convivencia Escolar, la cual fue recientemente promulgada y que altera el marco normativo actual, ya que por el solo ministerio de la ley obligará a modificar los instrumentos de gestión de convivencia escolar".

"Hemos decidido derogarlas tras escuchar a expertos, directivos, sostenedores y especialmente a los docentes, para que no deban modificar en dos oportunidades sus reglamentos internos de convivencia y lo hagan en solo una oportunidad cuando esté vigente la ley y sus reglamentos", complementó la autoridad.

Oposición rechaza derogamiento: "No corresponde"

Desde la Comisión de Educación en la Cámara, la diputada Emilia Schneider (Frente Amplio) rechazó la decisión del Gobierno: "Borrar con el codo lo que se escribió con la mano no corresponde. Si todos decimos que estamos tan preocupados por la violencia en los establecimientos educacionales, no se entiende que el Ministerio busque retroceder en esta materia", expresó.

"El llamado que hago es a que implementen de una vez por todas la Ley de Convivencia Educativa, porque su mal proyecto para erradicar la violencia en las escuelas, no va a tener ningún efecto", enfatizó la parlamentaria.

En la misma línea, el diputado Juan Santana (PS) cuestionó la medida y señaló que "lo que se hace es retroceder y volver a un escenario con más incertidumbre, donde cada colegio queda más solo para resolver problemas complejos".

"Cuando más necesitamos fortalecer la convivencia escolar, se están quitando herramientas que justamente iban en esa dirección", fustigó.

El anuncio de la Superintendencia también incluyó dejar sin efecto el dictamen 65, relativo al uso de tecnología para la seguridad. Esto, debido a que la nueva ley ya autoriza recursos tecnológicos para detectar elementos de riesgo.