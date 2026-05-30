Región de Coquimbo celebra el Día del Patrimonio con más de 170 actividades

La Región de Coquimbo celebra el Día del Patrimonio con una oferta de más de 170 actividades durante todo el fin de semana, buscando convocar a miles de familias en torno a la riqueza arquitectónica, artística y social de sus 15 comunas.

Este sábado y domingo se realizarán exposiciones fotográficas y rutas guiadas por edificios emblemáticos que habitualmente mantienen acceso restringido.

Entre los puntos más destacados se encuentran el Museo Arqueológico de La Serena, el Terminal Portuario de Coquimbo y el histórico Regimiento N°21 Coquimbo, lugares que ya han comenzado a recibir un flujo constante de visitantes.

El seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región de Coquimbo, Darwin Castro, destacó la importancia de estos espacios gratuitos y llamó a la ciudadanía a utilizar las herramientas digitales para organizar su recorrido.

"Son espacios para toda la familia, espacios gratuitos donde la comunidad puede participar. Tenemos la página www.diadelpatrimonio.cl donde pueden ingresar para ver qué lugares están disponibles y planificar sus rutas", señaló la autoridad regional durante un recorrido por los centros culturales.

La capital regional ofrece paradas obligatorias como el Museo Gabriel González Videla, el Centro Cultural Santa Inés y el Liceo Gregorio Cordovez, reconocido como el segundo establecimiento educacional más antiguo de Chile. Asimismo, la Corte de Apelaciones abrió sus puertas para mostrar la labor judicial desde una perspectiva histórica.

Para quienes buscan una conexión con la literatura y la arquitectura internacional, la ruta patrimonial incluye la Casa de las Palmeras, antigua residencia de la Premio Nobel Gabriela Mistral, y la Mezquita de Coquimbo. El templo es único en Chile, destacando por haber sido construido bajo la supervisión de arquitectos y artesanos del Reino de Marruecos.