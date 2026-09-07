Académica Ana María Stuven obtuvo el Premio Nacional de Historia 2026

La historiadora Ana María Stuven, profesora de la Universidad Católica, recibió este lunes el Premio Nacional de Historia 2026, según confirmaron desde la institución.

La experta ha dedicado parte importante de su investigación académica al rol de la mujer en la historia de Chile, con publicaciones como "Historia de las mujeres en Chile,Construyendo un Reino de este Mundo: Ensayo histórico sobre clericalismo y política en Chile,Salir del Infierno: Historias de mujeres y cárcel" y "Feminismo: un concepto necesario para la historia de las mujeres en Chile".

En 2000, fundó la Corporación Abriendo Puertas, que trabaja por la reinserción social y laboral de mujeres privadas de libertad.

Stuven es periodista de la Universidad de Chile, licenciada en Historia en la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctora en Historia por la Universidad de Stanford.