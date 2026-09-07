Fiscal y confesión por crimen de Mariana Sepúlveda: Tenemos antecedentes para corroborar su relato

El fiscal Marcelo Cabrera confirmó este lunes que cuenta con antecedentes para sustentar la imputación por homicidio del sujeto de 42 años que confesó el asesinato de Mariana Loreto Sepúlveda León, joven que desapareció hace 18 años en la capitalina comuna de Conchalí.

Constituido en el domicilio donde se efectuaron trabajos de excavación y peritajes de Labocar y OS-9 de Carabineros, el persecutor de la Fiscalía Centro Norte aclaró que la autoinculpación entregada por el sujeto no basta por sí sola, por lo que fue necesario desplegar diligencias para corroborar la veracidad de la declaración con evidencia material.

Un hombre de 42 años se entregó en la 5ª Comisaría de Conchalí y se autoinculpó por el crimen de la joven desaparecida en agosto de 2008. (FOTO: PDI)

"Tenemos información mucho más fundada que nos permite corroborar sus dichos con otros antecedentes. Entendemos que estamos en un escenario que hay que seguir realizando ciertas diligencias, pero lo de hoy ya nos permitía presentar estos antecedentes al juez de garantía para los efectos de pedir la orden de detención", detalló Cabrera, que afirmó también que el imputado nunca había figurado en las carpetas investigativas de la desaparición abierta en 2008.

"No había antecedentes de esta persona en la causa", enfatizó el fiscal, confirmando además que el imputado fue trasladado presencialmente a la vivienda para participar en diligencias destinadas a contrastar su versión con las características del terreno.

Personal de Labocar y OS9 de Carabineros ejecutó excavaciones y peritajes científicos en la vivienda del imputado. (FOTO: ATON)

Frente a las preguntas sobre el cambio de condición del sujeto, Cabrera fue tajante al indicar que "una persona que se autoincrimina por un hecho, inmediatamente pasa a tener la calidad de imputado".

Fiscalía enfrentará el debate sobre la prescripción

Uno de los aspectos más complejos del caso radica en los 18 años transcurridos desde que Mariana Sepúlveda desapareció cuando se dirigía al Colegio Pitágoras.

Ante la inminente discusión que planteará la defensa para extinguir la acción penal, el fiscal dijo tener "elementos suficientes para presentarlos al tribunal y sostener que no debiera correr el plazo de prescripción. Pero eso es un elemento que también vamos a discutir en el tribunal".

"Creemos que tenemos elementos suficientes para sostener que no debiera correr el plazo de prescripción", señaló el fiscal. (FOTO: ATON)

Requerido de manera insistente por la prensa sobre el presunto hallazgo de osamentas humanas al interior del inmueble excavado, el fiscal Cabrera declinó entregar detalles específicos y apeló a la reserva técnica.

"Hay información que nosotros la vamos a ventilar en el tribunal, entonces no creo que corresponda entregar la información por la prensa, la información que todavía ni siquiera ha sido expuesta en el tribunal", puntualizó el persecutor, que confirmó que la audiencia ante el tribunal de garantía quedó fijada para este martes a las 11.00 horas, instancia en la que se definirá si se formaliza de inmediato la investigación o si se solicita la ampliación de la detención.