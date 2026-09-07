﻿Oposición ingresa interpelación al canciller Pérez Mackenna

El diputado socialista Nelson Venegas confirmó este lunes el ingreso de una interpelación contra el canciller Francisco Pérez Mackenna, luego de que la oposición reuniera las firmas necesarias para presentar la primera acción hacia un integrante del gabinete del Presidente José Antonio Kast.

El parlamentario prevé que, al oficializar la petición en esta jornada, la mesa de la Cámara Baja fije para el 29 de septiembre la sesión de Sala dedicada a realizar preguntas a ese secretario de Estado.

"Existe la cordura y la racionalidad suficiente para entender que hay cuestiones que son secretos en las negocaciones (bilaterales), y no nos vamos a meter en eso, pero no usen eso como excusa para escudar su ineficacia y su falta de coraje para defender los intereses de nuestro país", fustigó el opositor.

Venegas puntualizó entonces que el objetivo del cuestionario es que "quede de manifiesto cómo, a través de muchas de sus actuaciones, han cometido diversos errores que, a diferencia de lo que pudiera ocurrir con otros ministerios, ponen en riesgo la soberanía de la Patria".

El parlamentario mencionó como ejemplo "que un presidente argentino (Javier Milei) venga y ofenda a la mitad de los chilenos, y que además acreciente las heridas que tenemos como sociedad, y que el Presidente de la República no solo no le llame la atención, sino que termine hasta imitándolo. Es lo más antipatriota que se ha visto en este último tiempo".

Lo anterior se refiere a la última visita del mandatario trasandino en Chile, donde al comienzo del Foro Madrid, entregó un discurso marcado por imprecisiones históricas sobre el golpe de Estado contra Salvador Allende y la dictadura cívico-militar posterior, así como en relación con el estallido social.

Previo a la llegada de Milei al país, el Presidente Kast desestimó las presiones transversales para endurecer su postura hacia Argentina, después de dichos desde sus Fuerzas Armadas que pusieron en duda la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes.

"Por algo en las encuestas el 50% de los chilenos señala que la conducción que ha tenido este Gobierno respecto de Argentina es pésima; por algo hay miembros, por ejemplo, de la Armada que señalan que el manejo ha sido erróneo; por algo el propio presidente de la Cámara (el UDI Jorge Alessandri) hoy dijo que el canciller dejó abiertos muchos flancos. Entonces, esto no es una mezquindad política", enfatizó el diputado Venegas.

Con todo, "queremos saber qué es lo que está ocurriendo, hacia dónde se está conduciendo la política exterior de nuestro país, y sobre todo, que se entienda que la Cancillería no es solo un lugar para hacer negocios comerciales con países extranjeros, sino que el principal mandato que tiene es defender a Chile, su soberanía y su integridad", remató.

Pavez descarta conducción "errática" frente a Argentina

Desde La Moneda, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, comentó que "el Gobierno no comparte la posición de que las relaciones exteriores con Argentina se hayan llevado de manera errática. Todos estos malos entendidos que hemos percibido han tenido una rápida reacción del Gobierno chileno".

En cuanto a la acción fiscalizadora contra Pérez Mackenna, la autoridad se limitó a señalar que "las interpelaciones siempre son un derecho que la oposición tiene, y también son una oportunidad para que -en este caso- nuestro canciller pueda demostrar el lineamiento claro y permanente que ha habido, no solamente en la relación con Argentina, sino que en toda la política exterior del Presidente Kast".