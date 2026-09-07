Adiós a un bicampeón de América: Mauricio Isla anunció su retiro del fútbol

El histórico lateral derecho chileno Mauricio Isla comunicó oficialmente su retiro del fútbol profesional a los 38 años, en una decisión tomada "por respeto y amor a mi familia" tras una extensa carrera.

El bicampeón con La Roja escogió este 7 de septiembre pues fue en esa misma fecha, de 2007, que debutó profesionalmente en un amistoso de Chile ante Suiza, con Marcelo Bielsa como DT.

"Sé que escribir esto no es fácil. Se vienen muchos recuerdos a mi mente, desde aquel niño que debía subirse a una micro y viajar para intentar cumplir el sueño de ser futbolista. Mis comienzos no fueron fáciles, pero entendí que, si quería llegar lejos, debía entregar todo de mí", comenzó en una emotiva carta.

Isla remarcó que "el fútbol me regaló amigos, educación, hábitos y estabilidad para mi familia. También me enseñó que, viniendo de una población, uno puede soñar y convertir esos sueños en realidad".

El "Huaso" también recordó a José Sulantay en el Mundial sub 20 de Canadá 2007 y a Bielsa, agradeciendo la confianza depositada en él para defender la camiseta nacional.

"Así comenzó una historia maravillosa: 144 partidos con La Roja, seis Copas América, dos Mundiales, una Copa Confederaciones y dos títulos continentales junto a una generación que marcó a nuestro país. Gracias a Dios por permitirme vivirlo", expuso el bicampeón con Chile.

"Agradezco a cada club que me abrió sus puertas: Udinese, Juventus, Queens Park Rangers, Olympique de Marsella, Cagliari, Fenerbahçe y Flamengo, cuya hinchada me hizo sentir como un brasileño más. Luego regresé para vestir las camisetas de Universidad Católica, Independiente y finalmente Colo Colo, un club con raíces especiales en mi historia familiar", añadió.

"Gracias a quienes me ayudaron a crecer, me acompañaron lejos de Chile, me levantaron en los momentos difíciles y confiaron en mí. Gracias a todos los chilenos que celebraron mis alegrías, especialmente aquel gol frente a Uruguay", continuó.

Finalmente, Isla expresó: "Espero que me recuerden como el niño que se atrevió a soñar y pudo convertirse en futbolista profesional".