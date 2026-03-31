Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago25.0°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Cultura

Raúl Alcaíno asumió como presidente del directorio del Centro Cultural Estación Mapocho

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cargo es designado por el Ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Raúl Alcaíno asumió como presidente del directorio del Centro Cultural Estación Mapocho
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Centro Cultural Estación Mapocho anunció que el exanimador y exalcalde Raúl Alcaíno asumió como presidente de su directorio.

Tal como destaca la entidad el cargo fue designado por el Ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga.

"Le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, confiando en que su experiencia y liderazgo contribuirán a seguir fortaleciendo este espacio como un lugar patrimonial abierto a la cultura y el encuentro ciudadano", aseguró el Centro Cultural.

En su experiencia ligada a la cultura, Alcaíno se desempeñó como animador de televisión durante más de una década en programas como "Noche de ronda", entre otros.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada