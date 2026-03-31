Raúl Alcaíno asumió como presidente del directorio del Centro Cultural Estación Mapocho

El Centro Cultural Estación Mapocho anunció que el exanimador y exalcalde Raúl Alcaíno asumió como presidente de su directorio.

Tal como destaca la entidad el cargo fue designado por el Ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga.

"Le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, confiando en que su experiencia y liderazgo contribuirán a seguir fortaleciendo este espacio como un lugar patrimonial abierto a la cultura y el encuentro ciudadano", aseguró el Centro Cultural.

En su experiencia ligada a la cultura, Alcaíno se desempeñó como animador de televisión durante más de una década en programas como "Noche de ronda", entre otros.