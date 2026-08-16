Teatro Zoco estrenará la versión contemporánea de “Espectros”
Está basada en la célebre obra que Henrik Ibsen escribió en 1881.
Está basada en la célebre obra que Henrik Ibsen escribió en 1881.
"Espectros", la nueva producción del Centro para las Artes Zoco, basada en la célebre obra que Henrik Ibsen escribió en 1881 y que cambió para siempre la historia del teatro, se estrenará en Teatro Zoco.
Considerada uno de los grandes pilares del drama moderno, la pieza escandalizó a la sociedad de su época por abordar temas entonces impensables sobre la familia, la moral y las apariencias.
Casi siglo y medio después, el dramaturgo británico Gary Owen recuperó ese mismo texto para escribir una versión profundamente contemporánea.
"Espectros" llega ahora por primera vez en esta adaptación a Teatro Zoco, en una versión dirigida por Luis Ureta, con un elenco integrado por Claudia Cabezas, Guilherme Sepúlveda, Tito Bustamante, Ignacia Sepúlveda y Nicolás Alaluf.
Las funciones comienzan el 28 de agosto y las entradas están en Puntoticket.