Teatro Zoco estrenará la versión contemporánea de “Espectros”

"Espectros", la nueva producción del Centro para las Artes Zoco, basada en la célebre obra que Henrik Ibsen escribió en 1881 y que cambió para siempre la historia del teatro, se estrenará en Teatro Zoco.

Considerada uno de los grandes pilares del drama moderno, la pieza escandalizó a la sociedad de su época por abordar temas entonces impensables sobre la familia, la moral y las apariencias.

Casi siglo y medio después, el dramaturgo británico Gary Owen recuperó ese mismo texto para escribir una versión profundamente contemporánea.

"Espectros" llega ahora por primera vez en esta adaptación a Teatro Zoco, en una versión dirigida por Luis Ureta, con un elenco integrado por Claudia Cabezas, Guilherme Sepúlveda, Tito Bustamante, Ignacia Sepúlveda y Nicolás Alaluf.

Las funciones comienzan el 28 de agosto y las entradas están en Puntoticket.