Arsenal goleó a Manchester City y conquistó la Community Shield

Arsenal, vigente campeón de la Premier League, abrió la campaña 2026/2027 con una contundente victoria ante Manchester City por 3-0 para quedarse con la Community Shield, correspondiente a la Supercopa de Inglaterra.

En apenas 23 segundos de juego la defensa "citizen" se quebró con un pase entre líneas de Myles Lewis-Skelly que dejó a Riccardo Calafiori delante del arquero Gianluig Donnarumma para abrir la cuenta.

Poco antes de la media hora, a los 28', otra gran combinación que desnudó los errores defensivos del City permitió a Kai Havertz cabecear en el segundo palo para firmar el 2-0.

El resultado era preocupante para el City de Enzo Maresca, que de todas formas dio avisos en ofensiva. Las ocasiones de Erling Haaland fueron neutralizadas por el arquero David Raya.

Al comienzo de las segunda parte, las esperanzas de Manchester City por remontar se esfumaron, pues Christos Tzolis asistió a Martin Odegaard (48'), quien eludió a Josko Gvardiol y puso la tercera cifra "gunner" con total tranquilidad, dejando desparramado a Donnarumma.

Ante el resultado, el Principality Stadium de Cardiff se unió en gritos de "ole" cada vez que Arsenal tocaba el balón, que dominó durante la segunda etapa.

Tras esta última prueba, y con una mirada de reojo a la recta final del mercado de pases, Arsenal inaugurará la Premier League ante el ascendido Coventry City el viernes 21 de agosto (15:00 horas), mientras Manchester City arrancará ante Bournemouth el domingo 23 (09:00).