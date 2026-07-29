Alcalde de Pudahuel cuestionó fichaje de Damián Pizarro en Audax: En la B el negocio no es rentable

El alcalde de Pudahuel, IÍtalo Bravo, cuestionó públicamente la contratación de Damián Pizarro por parte de Audax Italiano, luego de que el club oficializara la llegada a préstamo del atacante perteneciente a Udinese.

El jefe comunal, reconocido hincha del conjunto de La Florida, comentó directamente en la publicación del anuncio: "Uno siempre espera que les vaya bien, pero ¿fue pedido por el entrenador o es parte de los negocios de los representantes que usan el club como vitrina?".

"Pónganse serios, dirigentes, que en la B el negocio no es tan rentable", agregó Bravo, en alusión a la posición de Audax Italiano, que se encuentra cerca de la zona de descenso en la Liga de Primera.

Pizarro, de 21 años, llegó cedido hasta junio de 2027 luego de finalizar anticipadamente su paso por Racing Club. El delantero formado en Colo Colo también tuvo experiencias con Udinese y Le Havre, y buscará recuperar continuidad en el fútbol chileno.