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Tópicos: Deportes

Alcalde de Pudahuel cuestionó fichaje de Damián Pizarro en Audax: En la B el negocio no es rentable

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Italo Bravo reaccionó en la publicación con la que el cuadro de La Florida presentó al delantero chileno.

Alcalde de Pudahuel cuestionó fichaje de Damián Pizarro en Audax: En la B el negocio no es rentable
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El alcalde de Pudahuel, IÍtalo Bravo, cuestionó públicamente la contratación de Damián Pizarro por parte de Audax Italiano, luego de que el club oficializara la llegada a préstamo del atacante perteneciente a Udinese.

El jefe comunal, reconocido hincha del conjunto de La Florida, comentó directamente en la publicación del anuncio: "Uno siempre espera que les vaya bien, pero ¿fue pedido por el entrenador o es parte de los negocios de los representantes que usan el club como vitrina?".

"Pónganse serios, dirigentes, que en la B el negocio no es tan rentable", agregó Bravo, en alusión a la posición de Audax Italiano, que se encuentra cerca de la zona de descenso en la Liga de Primera.

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Pizarro, de 21 años, llegó cedido hasta junio de 2027 luego de finalizar anticipadamente su paso por Racing Club. El delantero formado en Colo Colo también tuvo experiencias con Udinese y Le Havre, y buscará recuperar continuidad en el fútbol chileno.

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