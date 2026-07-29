Revelan chats de WhatsApp de Sartor: "Que siga perdiendo la U, a lo mejor la compramos más barata"

Un abundante contingente de pruebas ha reunido la Fiscalía durante los últimos dos años en el marco de la investigación penal contra los ejecutivos del Grupo Sartor en un proceso que incluye más de 2.000 archivos que abarcan declaraciones, peritajes financieros, revisión de correos electrónicos y un elemento que se ha vuelto clave en las indagatorias de este tipo: Las conversaciones de WhatsApp.
Estos registros resultaron fundamentales para que el Ministerio Público consiguiera fijar las audiencias de formalización de los directores del grupo, donde se busca perseguir su responsabilidad penal, con foco en las maniobras realizadas para la adquisición de Azul Azul -concesionaria que rige los destinos de Universidad de Chile- concretada en mayo de 2021.
Según reveló un informe policial de 71 páginas dado a conocer por Reportajes Teletrece, los altos mandos de Sartor mantenían un grupo de mensajería donde compartían los detalles de la operación.
Entre los respaldos clave que maneja el ente perseguidor para configurar el panorama de cómo se fraguó la compra de las acciones a Carlos Heller -entonces controlador mayoritario de la concesionaria "laica"- destaca un mensaje registrado el 6 de octubre de 2020, en el cual se dio inicio al plan:
- Mauro Valdés: Y la U? ???
- Pedro Pablo Larraín: Perdió 3-0
- Mauro Valdés: Jajajajaja
- Mauro Valdés: Los cruzados los boletearon
- Pedro Pablo Larraín: Jajajaja no hemos sabido nada aún
- Ivan Garcia Huidobro: Que siga perdiendo la U. A lo mejor la compramos más barata...(emoticones de risas).
Dos meses antes de comprar Azul Azul, en marzo del 2020, también hay referencias al manejo de crisis de lo que significaría la compra.
- Mauro Valdés: Esto va a demandar mucho trabajo de prensa. Ni hablar de redes sociales además...
- Pedro Pablo Larraín: Por eso, es un tema que sí o sí va a tener que llevar Jimena
- Mauro Valdés: Sin duda. Lo que quiero decirles es que la Jimena no puede solo decir que no... están pidiendo info de Sartor, de sus directores, de la OPA, de la relación con el hincha, etc. Hay mucha dimensión donde la Jime necesitará apoyo
- Pedro Pablo Larraín: Sí, pero está todo en nuestra web. El resto no hay nada que hacer. Los acuerdos son claros y por algo Heller después de sus dudas, aceptó.
Luego de eso, los rumores ya empezaban a circular, y en la plana mayor de Sartor ya tenía claro cómo enfrentar las críticas.
- Mauro Valdés: Buen artículo
- Alfredo Harz: Lo escribió mi hermano, jajaja
- Alfredo Harz: Dateado en off y sin firmar con su nombre
- Mauro Valdés: En este minuto la pregunta es quién es Sartor... aprovechar la oportunidad para hablar de nosotros, más allá del deal
- Michael Clark: Exacto
- Michael Clark: Ese el el ángulo
- Mauro Valdés: Buena cobertura. Harto mito dando vueltas aún. Hay que seguir sacándole el jugo a la ventana de exposición para Sartor, corrigiendo los errores y mostrando como el equipo "trabaja a toda máquina"...
- Pedro Pablo Larraín: Efectivamente, así ha sido
- Mauro Valdés: Y contando de "la leyenda Sartor"... el David que se comió a Goliat Heller
El ruido en torno a la compra de la U también incluía la supuesta injerencia del representante de jugadores Fernando Felicevich, algo que Sartor también quería despejar.
- Mauro Valdés: PP, se puede decir que "no está Felicevich" entre los inversionistas?
- Larraín Pedro Pablo: Me estás weviando cierto? Si crees que está Felicevich, de verdad es que no tengo nada que decirte...
- Mauro Valdés: Peter, no lo creo yo. Pero eso es lo que anda diciendo un grupo de hinchas...
- Mauro Valdés: Hay distintas formas de descartar los temores de la hinchada, sin acercarse a los límites legales
- Mauro Valdés: Describir por ejemplo al grupo, caracterizándolo como ajeno a otros negocios deportivos en Chile, sin conflictos de interés, alineado a las tendencias descritas por el FT, etc etc.
- Larraín Pedro Pablo: La promesa de C/V firmada establece esas restricciones
- Mauro Valdés: Eso bastaría como información para calmar a algunos afiebrados
- Larraín Pedro Pablo: Pero si eso apareció en lo que dijo Carlos Heller al inicio de todo.
- Larraín Pedro Pablo: Párrafo 2
- Larraín Pedro Pablo: O sea, no le creen al vendedor
- Mauro Valdés: Nadie le cree a Heller. Es más odiado que Felicevich. Los hinchas quisieran borrarlo de la historia de la U y temen que, así como prometió mil tonteras (estadio incluido), después arranque como las ratas...