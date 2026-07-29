Revelan chats de WhatsApp de Sartor: "Que siga perdiendo la U, a lo mejor la compramos más barata"

Un abundante contingente de pruebas ha reunido la Fiscalía durante los últimos dos años en el marco de la investigación penal contra los ejecutivos del Grupo Sartor en un proceso que incluye más de 2.000 archivos que abarcan declaraciones, peritajes financieros, revisión de correos electrónicos y un elemento que se ha vuelto clave en las indagatorias de este tipo: Las conversaciones de WhatsApp.

Estos registros resultaron fundamentales para que el Ministerio Público consiguiera fijar las audiencias de formalización de los directores del grupo, donde se busca perseguir su responsabilidad penal, con foco en las maniobras realizadas para la adquisición de Azul Azul -concesionaria que rige los destinos de Universidad de Chile- concretada en mayo de 2021.

Según reveló un informe policial de 71 páginas dado a conocer por Reportajes Teletrece, los altos mandos de Sartor mantenían un grupo de mensajería donde compartían los detalles de la operación.

Entre los respaldos clave que maneja el ente perseguidor para configurar el panorama de cómo se fraguó la compra de las acciones a Carlos Heller -entonces controlador mayoritario de la concesionaria "laica"- destaca un mensaje registrado el 6 de octubre de 2020, en el cual se dio inicio al plan:

Mauro Valdés: Y la U? ???

Pedro Pablo Larraín: Perdió 3-0

Mauro Valdés: Jajajajaja

Mauro Valdés: Los cruzados los boletearon

Pedro Pablo Larraín: Jajajaja no hemos sabido nada aún

Ivan Garcia Huidobro: Que siga perdiendo la U. A lo mejor la compramos más barata...(emoticones de risas).

Dos meses antes de comprar Azul Azul, en marzo del 2020, también hay referencias al manejo de crisis de lo que significaría la compra.

Mauro Valdés: Esto va a demandar mucho trabajo de prensa. Ni hablar de redes sociales además...

Pedro Pablo Larraín: Por eso, es un tema que sí o sí va a tener que llevar Jimena

Mauro Valdés: Sin duda. Lo que quiero decirles es que la Jimena no puede solo decir que no... están pidiendo info de Sartor, de sus directores, de la OPA, de la relación con el hincha, etc. Hay mucha dimensión donde la Jime necesitará apoyo

Pedro Pablo Larraín: Sí, pero está todo en nuestra web. El resto no hay nada que hacer. Los acuerdos son claros y por algo Heller después de sus dudas, aceptó.

Luego de eso, los rumores ya empezaban a circular, y en la plana mayor de Sartor ya tenía claro cómo enfrentar las críticas.

Mauro Valdés: Buen artículo

Alfredo Harz: Lo escribió mi hermano, jajaja

Alfredo Harz: Dateado en off y sin firmar con su nombre

Mauro Valdés: En este minuto la pregunta es quién es Sartor... aprovechar la oportunidad para hablar de nosotros, más allá del deal

Michael Clark: Exacto

Michael Clark: Ese el el ángulo

Mauro Valdés: Buena cobertura. Harto mito dando vueltas aún. Hay que seguir sacándole el jugo a la ventana de exposición para Sartor, corrigiendo los errores y mostrando como el equipo "trabaja a toda máquina"...

Pedro Pablo Larraín: Efectivamente, así ha sido

Mauro Valdés: Y contando de "la leyenda Sartor"... el David que se comió a Goliat Heller

El ruido en torno a la compra de la U también incluía la supuesta injerencia del representante de jugadores Fernando Felicevich, algo que Sartor también quería despejar.