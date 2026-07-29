"El corazón del Gobierno" amenaza con provocar arritmias

La tensión florece al interior de los partidos oficialistas luego que Republicanos -considerado el "corazón del Gobierno" por el propio Presidente Kast- apoyase proyectos de ley o planteara ideas propias de la agenda valórica, catalogadas como alejadas de las urgencias y que, además, le abren flancos al propio Ejecutivo.

El respaldo a iniciativas como "Escucha su corazón" -que generó repudio no solo en la oposición, sino que también en Chile Vamos- o la propuesta del timonel republicano, Arturo Squella, de privatizar Codelco, han causado emplazamientos y críticas políticas hacia La Moneda para que fije su postura al respecto.

Si bien el Gobierno ha evitado pronunciarse sobre el proyecto que desincentiva el aborto y descartó de plano que la cuprífera se privatice -tal como señaló el ministro de la Segpres, José García Ruminot (RN), a Cooperativa-, el senador republicano Rodolfo Carter abrió otro flanco al considerar que deberían "ir más rápido al menos con (indultar a) los Carabineros del estallido".

En este contexto, el diputado Evópoli Jorge Guzmán calificó de "paradójico que el Partido Republicano, que es el corazón del Gobierno (como dijo el Mandatario), sea el primero en poner obstáculos".

"Mientras el Presidente habla de un Gobierno de emergencia enfocado en la urgencia de los chilenos, algunos en Republicanos insisten en abrir debates que no forman parte de la hoja de ruta y que solo generan división", cuestionó.

"El orden, la unidad y las prioridades las debe fijar el Presidente, y por eso le pedimos que deje de escuchar tanto al corazón, que ha demostrado más impulsividad que madurez, y persista en escuchar a la razón, que aporta experiencia, prudencia y verdadero sentido de prioridades", emplazó el diputado Guzmán.

En tanto, su par republicano Agustín Romero reivindicó el derecho de levantar propuestas identitarias y, al mismo tiempo, concentrarse en las emergencias.

"Lo que tampoco puede ocurrir en Chile es que hoy día haya ciertos temas que están vedados. En democracia se puede conversar de todo y el Partido Republicano, actualmente, representa a un gran sector político y de la población", sostuvo.

"Por lo tanto, tenemos todo el derecho y creo que también el deber de plantear temas correctos en la discusión política. (Asimismo), creemos que la acción del Gobierno es lo que se ha dicho en la campaña y lo que se ha hecho producto de las catástrofes", manifestó Romero.

"El Gobierno está enfocado en sacar adelante las urgencias sociales, (mientras que) es el rol de los partidos políticos y del Parlamento ir planteando temas", cerró.

El paso atrás de Squella sobre Codelco

La idea del desorden y la descoordinación al interior de las filas gobernantes obtuvo más fuerza luego que Squella matizara sus dichos sobre privatizar Codelco, producto de la negativa del Gobierno.

Después de que la megarreforma se apruebe, "lo que debería venir es la privatización de Codelco o al menos de parte de su propiedad para que le entregue oxígeno privado a esa empresa", dijo el senador a La Tercera en un principio.

Sin embargo, esta jornada reculó: "Si es que una de las alternativas es inyectar capital privado en algún modelo que se pueda estudiar, por supuesto que no hay que restarse a esa posibilidad".

"El debate que a algunos los escandaliza hay que tenerlo con altura de miras, con argumentos y con información, y eso es lo que estamos invitando", defendió.

"Para nadie es sorpresa el estado en que se encuentran algunas de las empresas públicas. Evidentemente, tenemos que abordar este debate; si se siguen haciendo las cosas tal cual como están hoy, no solo se pierde competitividad, sino que el día de mañana no se va a contar con los recursos que (Codelco) le aporta a la nación y que son tan importantes para sacar adelante las necesidades del país", dijo el timonel republicano.

En tanto, el diputado RN Diego Schalper anunció que contactó al presidente de la cuprífera, Bernardo Fontaine, para invitarlo a "una reunión de trabajo"; además de conversar con el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, a fin de desarrollar "un planteamiento y, luego, estar disponibles a emitir una opinión respecto de qué hacer con Codelco".