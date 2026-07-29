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Tópicos: País | Transportes | Metro

Metro rectifica reapertura de Santa Isabel: la estación seguirá cerrada este jueves

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El gerente Carlos Melo había anunciado que la estación de Línea 5 retomaría operaciones, pero horas después la empresa se retractó y extendió el cierre.

Metro rectifica reapertura de Santa Isabel: la estación seguirá cerrada este jueves
 @metrodesantiago (X)

Limpiaron y repusieron revestimientos, cerámica y diversos equipos afectados por el fuego.

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Metro de Santiago anunció este miércoles que la estación Santa Isabel de Línea 5 reabriría este jueves 30 de julio, luego de los trabajos de recuperación tras el incendio del lunes. Sin embargo, dos horas después la empresa rectificó esa información: la estación permanecerá cerrada "debido a la extensión de las labores de recuperación".

El gerente de Planificación y Clientes de Metro, Carlos Melo, informó en un video difundido por la empresa que la estación Santa Isabel "va a poder retomar sus operaciones desde el día de mañana jueves, desde el inicio del horario de operación, es decir, desde las 6:00 de la mañana".

Melo detalló que se realizaron "trabajos muy intensos de limpieza de la estación, reposición de algunos elementos como revestimientos o cerámicas, además de algunos equipos que resultaron dañados por el fuego" el día del incidente, y aseguró que "con total normalidad las personas que utilizan la estación Santa Isabel pueden retomar su uso" para conectarse con el resto de la red.

No obstante, cerca de dos horas después de ese anuncio, Metro emitió una rectificación que revirtió la información entregada por su gerente. Según el comunicado, la estación Santa Isabel "permanecerá cerrada y sin detención de trenes, debido a la extensión de las labores de recuperación".

La empresa agregó que "el resto de la red se encuentra operando con normalidad" y que mantendrá informados a los pasajeros sobre cualquier actualización respecto a la reapertura.

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