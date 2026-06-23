"Hay logros que merecen ser celebrados por todo Chile": Duco felicitó a Rodrigo Rojas

El deportista nacional Rodrigo Rojas hizo historia al convertirse en el primer karateca chileno en alcanzar el número uno del ranking mundial en la categoría +84 kilos, un hito sin precedentes para el deporte del país.

Ante este escenario, la ministra del Deporte, Natalia Duco, extendió sus felicitaciones al atleta, destacando la dedicación y el camino recorrido para llegar a la cima de la disciplina.

"Rodrigo acaba de convertirse en el primer karateca chileno en alcanzar el número uno del ranking mundial en la categoría +84 kilos, un hito histórico para nuestro deporte", valoró la secretaria de Estado a través de un video junto al deportista.

En esa misma línea, la autoridad relevó el proceso detrás del actual posicionamiento de Rojas: "Quienes conocen su trayectoria saben que detrás de este logro hay años de esfuerzo, disciplina, perseverancia y también un profundo compromiso con el desarrollo del karate chileno".

Finalmente, la ministra subrayó la importancia de la figura del deportista para los futuros exponentes de la disciplina en el país. "Rodrigo no sólo ha sido un gran deportista, también ha sido un referente y un líder para muchas nuevas generaciones que hoy ven en él un ejemplo a seguir. Felicitaciones por este logro extraordinario. Gracias por representar a Chile y por demostrar que nuestros deportistas pueden llegar a la cima del mundo", concluyó.