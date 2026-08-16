La Municipalidad de Puerto Montt y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) programaron un simulacro de erupción del volcán Calbuco para el próximo 27 de octubre, con el fin de evaluar la capacidad de evacuación de la ciudadanía y la efectividad de los protocolos institucionales.

El ejercicio preventivo surge tras el análisis técnico que sitúa a este macizo como el segundo con mayor riesgo volcánico en Chile, solo superado por el volcán Villarrica.

La relevancia de este ejercicio no es menor, considerando la posición que ocupa el volcán en el mapa de riesgos nacional. De acuerdo con los datos proporcionados por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), el Calbuco es una de las mayores amenazas geológicas del país por su historial de actividad y cercanía a zonas pobladas.

Con la ejecución de este plan el 27 de octubre, se espera que tanto las instituciones como los vecinos de Puerto Montt identifiquen con claridad sus zonas de seguridad y las vías de evacuación disponibles, minimizando riesgos ante un evento real.

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