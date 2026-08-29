Atlético de Madrid frenó la racha triunfal de Sevilla de Gabriel Suazo en La Liga

Con el lateral chileno Gabriel Suazo como capitán durante todo el compromiso, Sevilla cayó por 1-3 ante Atlético Madrid en el "Ramón Sánchez-Pizjuán" por la tercera fecha de La Liga y vio frenado su inicio perfecto en el torneo.

La escuadra dirigida por Luis Garcia se vio superada en la primera fracción por la efectividad visitante, que sacó diferencias mediante un doblete de Álex Baena (4' y 33') y una cifra más de Ademola Lookman (26').

Pese a que Miguel Sierra (66') consiguió descontar en el complemento, los pupilos de Diego Simeone manejaron la ventaja en los pasajes finales, instancia en la que Suazo (90+1') fue amonestado.

Con este resultado, Sevilla se estancó con 6 unidades en la quinta casilla antes de visitar a Espanyol el 6 de septiembre a las 16:00 horas.

Mientras que los "colchoneros" alcanzaron siete puntos en la cima antes de medirse con Athletic Club el 5 de septiembre a las 10:15.