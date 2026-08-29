[VIDEO] ¡Insólito! Pelotero de Unión Española interrumpió ataque de su equipo ante Rangers
El joven futbolista ingresó a la cancha para recuperar un balón, pero terminó cortando una jugada en Santa Laura.
El joven futbolista ingresó a la cancha para recuperar un balón, pero terminó cortando una jugada en Santa Laura.
Una insólita situación ocurrió en los minutos finales del partido entre Unión Española y Rangers, ya que un pelotero del cuadro hispano cortó una jugada de su propio equipo en la cancha de Santa Laura.
En el minuto 89, un segundo balón entró a la cancha y el pelotero ingresó para recuperarla, pero justo ocurrió un contragolpe de Unión Española.
El joven pelotero empezó a correr para salir por la línea de fondo, pero al final interrumpió la jugada, provocando los reclamos de Rangers por su presencia.
El pelotero, una vez fuera de la cancha, de inmediato corrió y hasta se escondió, aunque las cámaras lo enfocaron varias veces debido a su error.
Revisa la insólita acción en Santa Laura: