Ivana Gallardo consiguió el tricampeonato sudamericano y clasificó al Mundial con récord

La balista chilena Ivana Gallardo se coronó este sábado como tricampeona en el Sudamericano Indoor de Cochabamba, Bolivia, tras alcanzar una marca histórica de 18,02 metros. El lanzamiento le permitió colgarse la medalla de oro, romper por primera vez en su carrera la barrera de los 18 metros y establecer un nuevo récord del campeonato.

Gracias a este registro, la deportista nacional aseguró su clasificación directa al Mundial Indoor de Polonia, certamen que se realizará entre el 20 y 22 de marzo próximos.

"Por fin, arriba de la barrera de los 18 metros. Perseguí esto durante mucho tiempo. Sabía que estaba para lograrlo, aunque se hizo un poco esquivo", reconoció la atleta en sus plataformas digitales tras la victoria.

La jornada en Bolivia resultó redonda para el representativo nacional, ya que Chile sumó otra presea en la misma disciplina. La balista nacional Mariela Pérez se adjudicó la medalla de bronce con un envío de 16,23 metros, su mejor marca personal, permitiendo que dos chilenas compartieran el podio continental en la altura de Cochabamba.

Gallardo aprovechó la instancia para agradecer el trabajo de su equipo técnico liderado por el entrenador Eduardo Sotomayor. "Hoy fue uno de esos días por los que trabajamos tanto. Muy feliz y agradecida. Ahora toca disfrutarlo y empezar a buscar el próximo desafío", puntualizó la lanzadora que representará al país en tierras europeas durante el próximo mes.

Con este resultado, el atletismo chileno ratificó su dominio regional en las pruebas de lanzamiento, proyectando una participación competitiva para el Mundial Indoor. La delegación nacional continuará su participación en el certamen boliviano buscando ampliar la cosecha de medallas durante el resto de la jornada.