Director del Maratón de Chicago visitará Chile para participar en el Medio Maratón de Viña 2026

El Medio Maratón de Viña del Mar 2026, que se correrá el próximo 29 de marzo, contará con la visita de Michael Nishi, director del Maratón de Chicago my una de las figuras más influyentes en la organización de eventos de running a nivel mundial.

"La visita de Mike Nishi es una oportunidad muy relevante para el desarrollo del running en Chile. Su experiencia en la organización del Maratón de Chicago nos permite compartir buenas prácticas y seguir elevando los estándares de producción, seguridad y experiencia de los corredores en nuestras competencias", señaló Francisca Aguirre, directora corporativa de Prokart, empresa organizadora del evento.

El Medio Maratón de Viña del Mar se disputará el próximo domingo 29 de marzo.