La Corrida Más Grande de Chile superó las 110 mil personas en todo el país

Una verdadera fiesta ciudadana se vivió este sábado con la realización de La Corrida Más Grande de Chile, organizada por el Ministerio del Deporte y el Instituto Nacional de Deportes, que reunió a más de 110 mil personas desde Arica hasta Punta Arenas.

El evento, con largadas simultáneas en cada región del país, marcó un crecimiento significativo respecto de su versión 2025, que registró más de 70 mil inscritos.

El punto de mayor concentración fue la Región Metropolitana, con más de 40 mil reunidas en el centro de Santiago para ser parte de esta jornada, en el marco del Día del Deporte.

La ministra del Deporte, Natalia Duco, valoró la masiva participación a nivel nacional:

"Estamos profundamente orgullosos de la increíble participación que tuvimos en la Corrida Más Grande de Chile. Que más de 110 mil personas, de Arica a Punta Arenas, se hayan reunido en torno al deporte y la actividad física es una señal potente de que como país estamos avanzando hacia una cultura más activa, saludable e inclusiva".

"Este tipo de iniciativas demuestran que el deporte es un espacio de encuentro, de bienestar y de comunidad, abierto a todos, sin importar la edad o el nivel. Como Ministerio del Deporte, seguiremos impulsando estas instancias que invitan a moverse, a compartir y a construir un Chile más sano y unido", agregó la autoridad.

Por su parte, la directora nacional (s) del IND, Lorena Castillo, destacó el despliegue institucional que hizo posible esta actividad: "Este evento es el resultado de un trabajo coordinado a nivel nacional que involucró a equipos en todas las regiones. Detrás de cada largada hubo un esfuerzo enorme de planificación, gestión y compromiso de funcionarias y funcionarios que hicieron posible que esta fuera una experiencia segura, ordenada y abierta a toda la ciudadanía".

Además de la corrida en sí, la jornada también estuvo acompañada con activaciones, música y diversas actividades relacionadas al deporte y la vida sana.