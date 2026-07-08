Miles de competidores dirán presente en corrida por Lo Barnechea

Lo Barnechea recibirá este domingo 12 de julio una nueva fecha del STGO10K, corrida que reunirá a más de 3.000 participantes en una jornada con circuitos de 5K y 10K.

La actividad contempla la participación de corredores experimentados, deportistas recreativos y personas que buscan disputar su primera carrera en un formato masivo.

La largada de ambas distancias está programada para las 09:00 horas, mientras que las actividades comenzarán desde las 08:00 horas. El circuito recorrerá distintos sectores de Lo Barnechea y corresponde a la tercera parada del calendario anual, que ya tuvo fechas en Las Condes y Ñuñoa.

Los inscritos recibirán un kit oficial con polera técnica, bolso, número con chip de cronometraje y medalla finisher. La entrega se realizará el sábado 11 de julio, entre las 10:00 y las 20:00 horas, en Mall Sport, ubicado en Av. Las Condes 13.501.