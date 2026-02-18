Viña del Mar acogerá inédita competencia de velocidad

Este domingo 1 de marzo comenzará la primera edición en Chile de la Red Bull Speed Trap en Viña del Mar. El evento se realizará entre las 08:00 y las 14:00 horas en Avenida Perú.

La innovadora competencia pone el foco en la aceleración pura. El ganador no será quien marque el mejor tiempo total, sino quien alcance la mayor velocidad en un momento determinado.

La jornada contará con dos etapas. La primera, cada participante realizará una pasada individual para registrar su velocidad máxima. Con esos datos se construirá un ranking que determinará a los clasificados.

Luego comenzará la siguiente fase, que consistirá en enfrentamientos directos uno contra uno en sprints cortos de entre 15 y 30 metros. En cada duelo, el deportista que cruce la meta con mayor velocidad avanzará a la siguiente ronda, hasta definir al más rápido del evento.