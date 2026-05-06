Wings For Life World Run inicia cuenta regresiva para su edición 2026

La Wings For Life World Run se realizará este domingo 10 de mayo desde las 07:00 horas en Chile, como parte de un movimiento deportivo global que reunirá a corredores de más de 150 países para recaudar fondos destinados a investigaciones que buscan una cura para las lesiones de médula espinal.

La edición 2026 busca superar sus cifras históricas, luego de que en 2025 participaron 310.000 corredores a nivel mundial y se recaudaron 8,6 millones de euros. En Chile, la última versión contó con 1.500 participantes, mientras los cupos para este año disminuyen rápidamente.

Desde su creación en 2014, la iniciativa ha destinado 60,53 millones de euros a la investigación, apoyando 344 proyectos en cuatro continentes. Actualmente existen 72 proyectos en marcha, entre ellos el estudio clínico del fármaco NVG-291, que ha mostrado avances en la transmisión de señales nerviosas y en la función de las manos.

La carrera permite participar mediante formato App Run, de manera individual o en grupos locales, y con el sistema Catcher Car Virtual, que marca el final de la prueba para cada corredor a su propio ritmo. Las inscripciones siguen abiertas en www.wingsforlifeworldrun.com/es.