Junto a la "Atlética Vaticana": Cardenal francés corrió el maratón de Roma a sus 64 años

El maratón de Roma contó este domingo con un corredor insólito: Un cardenal de la iglesia, el francés , que se unió a miles de atletas para recorrer las calles de la ciudad y, de paso, superar su marca personal.

Vesco (Lyon, 1962) es conocido como el "cardenal maratoneta" dada por su pasión en dicho deporte y, aunque en el pasado se le vio entrenar por las calles de Roma, ahora se animó a la conquista de la carrera anual de Roma, el epicentro del catolicismo mundial.

La competición emepzó a los pies del Coliseo y transcurrió a lo largo de 42,195 extenuantes kilómetros, pasando por los principales puntos de la Ciudad Eterna hasta concluir en el Circo Máximo, el vestigio de un antiguo estadio imperial.

El objetivo, bajo un cielo que amenazaba lluvia, era disfrutar de este deporte, pero también superar su marca personal, de 2 horas, 53 minutos y 38 segundos lograda en la maratón de Nueva York en 1989.

En la víspera de la carrera, el cardenal y arzobispo de Argel ofició una misa en la céntrica iglesia de Ara Coeli para bendecir a los atletas participantes y en su homilía reflexionó sobre la importancia del deporte, tanto física como espiritualmente.

"La carrera ocupa un lugar importante en la vida de cada uno y cada una de nosotros. Es un deporte, pero aún más que eso, parece una terapia ya que contribuye en gran medida a nuestro equilibrio de vida. Sabemos lo dolorosos que son los periodos de lesión, y cuánto nos desestabilizan. Pero la carrera, y la maratón en particular, es sobre todo una escuela de vida", afirmó.

Pero en la carrera romana el cardenal no estuvo solo sino que corrió con el equipo de la"Atlética Vaticana", integrada por religiosos, funcionarios o ciudadanos del pequeño estado pontificio.

Entre ellos había seis miembros de la Guardia Suiza, el ejército que protege a los papas desde hace siglos, y la monja francesa sor Marie-Théo, conocida como "la maratoneta de Dios".

La competición también bordeó la plaza de San Pedro del Vaticano, donde miles de fieles esperaban las palabras del papa León XIV por el Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico.

"Esta es una señal de esperanza. Que el deporte pueda trazar senderos de paz, inclusión social y espiritualidad", proclamó el papa.