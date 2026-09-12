Martina Weil brilló con su mejor marca del año en Budapest y se metió entre las mejores

La atleta chilena Martina Weil ratificó una vez más su estatus en la élite del atletismo mundial al completar una destacada actuación este sábado al rematar en el quinto lugar de los 400 metros planos en el prestigioso World Athletics Ultimate Championship, en Budapest, Hungría.

La representante del Team Chile tuvo una jornada en alza. Si ya en la fase clasificatoria había ilusionado al conseguir su mejor registro de la temporada con 50"32, en la carrera definitiva por las medallas pulverizó ese número: cruzó la meta en exactos 50 segundos clavados, firmando su mejor crono del año.

El resultado representa uno de los hitos más importantes de su carrera en la distancia, ubicándose a la par del recordado cuarto lugar planetario que obtuvo en Nanjing.

La prueba fue dominada por la campeona dominicana Marileidy Paulino, quien se quedó con la medalla de oro tras registrar un tiempo de 49"07. El podio en la capital húngara lo completaron la noruega Henriette Jaeger y la jamaiquina Nickisha Pryce.

Con este tremendo apronte, Martina Weil llegará con la moral a tope a su próximo gran desafío: representar a Chile en los Juegos Suramericanos de Santa Fe, Argentina, certamen que inicia este sábado y en el que la velocista asoma como la gran favorita para colgarse la presea dorada.