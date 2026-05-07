Martina Weil confirmó su participación en la Diamond League 2026

La velocista nacional Martina Weil oficializó su ingreso a la temporada 2026 de la Diamond League, sumándose a la prestigiosa competencia dentro de la élite del atletismo mundial.

La chilena, especialista en 400 metros planos y triunfadora en el último torneo "Orlando Guaita", tendrá como objetivo sumar puntos en las pruebas clasificatorias para la final en Bruselas en el mes de septiembre (días 4 y 5 de aquel mes).

Antes de aquella definición por el Diamond Trophy se desarrollarán otras 13 fechas. El inicio de la temporada está fijado para el sábado 16 de mayo en Shanghái, China, en reemplazo de la jornada en Doha que se pospuso para junio.

Luego de Shanghái vendrá el turno de Xiamen, también en China, el 23 de mayo. Posteriormente se competirá en Rabat (31 de mayo), Roma (4 de junio), Estocolmo (7 de junio), Osla (10 de junio), la mencionada Doha, París (28 de junio), Eugene (4 de julio), Mónaco (10 de julio), Londres (18 de julio), Lausanne (21 de agosto), Silesia (23 de agosto) y Zúrich (27 de agosto), para cerrar en Bruselas.