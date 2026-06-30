Martina Weil logró su mejor marca de la temporada durante competencia en Zagreb

Martina Weil volvió a brillar este fin de semana en una de las mayores cumbres del atletismo mundial, el Meeting de Zagreb, Croacia, donde la velocista chilena se adjudicó el cuarto lugar en la prueba de los 400 metros planos.

En una carrera que reunió a los mejores exponentes de la disciplina en distintas categorías, Weil detuvo el cronómetro en 50.85 segundos.

Este registro no solo la posicionó en la parte alta de la clasificación, sino que además se convirtió en su mejor marca de la temporada, demostrando una curva de rendimiento ascendente, que días atrás también la había llevado a registrar su récord personal en los FBK Games de Países Bajos, en los que cruzó la meta con un tiempo de 50.88.

La competencia fue ganada por la atleta jamaicana Stacey Ann Williams, quien se quedó con el primer lugar tras cronometrar 49.48 segundos, mientras que el podio fue completado por la británica Yemi Mary John con 50.33 en el segundo lugar y la egipcia Bassant Hemida con 50.77 en la tercera posición.