Natalia Duco reapareció en redes sociales tras salir del Gobierno: Posteó desde una clínica
La exministra del Deporte compartió una fotografía luego de someterse a una operación de cuerdas vocales.
La exministra del Deporte compartió una fotografía luego de someterse a una operación de cuerdas vocales.
A pocos días de concretarse su salida del Ministerio del Deporte, la exsecretaria de Estado Natalia Duco reapareció públicamente en redes sociales para dar a conocer que se sometió a una intervención quirúrgica.
A través de una fotografía compartida en sus plataformas digitales, en la que se le ve recostada en una camilla de la Clínica UC Christus, la exautoridad y destacada atleta confirmó el motivo del procedimiento: "Cirugía cuerdas vocales", escribió junto a la publicación.
En la misma línea, la otrora titular del Mindep adelantó los cuidados que deberá seguir en su postoperatorio inmediato, indicando que estará imposibilitada de hablar y que su interacción se limitará a notas escritas. "Solo escribir", detalló.
La publicación marca su primera aparición pública tras el reciente cambio de gabinete que puso fin a su gestión de poco más de cinco meses a la cabeza de la cartera deportiva en la administración del Presidente José Antonio Kast.