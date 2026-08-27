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Tópicos: Deportes | Atletismo | Natalia Ducó

Natalia Duco reapareció en redes sociales tras salir del Gobierno: Posteó desde una clínica

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La exministra del Deporte compartió una fotografía luego de someterse a una operación de cuerdas vocales.

Natalia Duco reapareció en redes sociales tras salir del Gobierno: Posteó desde una clínica
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A pocos días de concretarse su salida del Ministerio del Deporte, la exsecretaria de Estado Natalia Duco reapareció públicamente en redes sociales para dar a conocer que se sometió a una intervención quirúrgica.

A través de una fotografía compartida en sus plataformas digitales, en la que se le ve recostada en una camilla de la Clínica UC Christus, la exautoridad y destacada atleta confirmó el motivo del procedimiento: "Cirugía cuerdas vocales", escribió junto a la publicación.

En la misma línea, la otrora titular del Mindep adelantó los cuidados que deberá seguir en su postoperatorio inmediato, indicando que estará imposibilitada de hablar y que su interacción se limitará a notas escritas. "Solo escribir", detalló.

La publicación marca su primera aparición pública tras el reciente cambio de gabinete que puso fin a su gestión de poco más de cinco meses a la cabeza de la cartera deportiva en la administración del Presidente José Antonio Kast.

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