Benjamín Hites quedó cuarto en Nürburgring y Verstappen fue descalificado

En su debut, el piloto chileno Benjamín Hites (Black Falcon Team) quedó cuarto en el Campeonato ADAC Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) en Alemania, que tuvo como protagonista estrella al neerlandés Max Verstapen, quien fue el vencedor de la prueba, pero dos horas después de que le entregaran el trofeo el equipo fue descalificado.

Durante la revisión rutinaria de la aplicación de neumáticos por parte de la comisión técnica, se descubrió que el equipo de Verstappen utilizó siete juegos de neumáticos en lugar de los seis permitidos el día de la carrera.

Hites y los pilotos germanos Alexander Hardt y Benjamin Koslowski cruzaron la meta en la posición 21° en la general y 4° en su división con 4h07'31", entregándole valiosos puntos a la escudería germana, principalmente por la pole position obtenida por la mañana del sábado.

"Terminamos la primera carrera sumando puntos para el equipo con la pole position y con un cuarto puesto luego de liderar gran parte de la carrera. Sacaremos muchas conclusiones. Tenemos una comparativa para ver dónde mejorar. Hay que trabajar mucho en las dos próximas semanas que estaré en Chile. Este domingo viajo al país donde podré analizar todos los datos de las cuatro horas de competencia. Además, con ganas de ganar el siguiente compromiso", manifestó el piloto de 26 años.

La próxima estación del torneo alemán será el 10 y 11 de abril en el mismo circuito de 25,3 kilómetros con cuatro horas de carrera, que será la última instancia previa a las 24 Horas de Nürburgring, donde volverá a participar Max Verstappen. La fecha del magno evento está programada entre el 14 y 17 de mayo.