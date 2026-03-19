Benjamín Hites: Será emocionante toparme en la pista con Max Verstappen

El piloto chileno Benjamín Hites anticipó un especial inicio de temporada en el Campeonato NLS, donde compartirá pista con el excampeón mundial de Fórmula 1 Max Verstappen, en una fecha que marcará el arranque oficial del certamen tras la suspensión de la jornada inaugural por condiciones climáticas.

Un total de 150 mil espectadores puede recibir Nordschleife en la pista de 25.300 metros de longitud donde se va a disputar la segunda prueba del calendario 2026 que en la realidad será la primera, ya que la fecha inicial fue cancelada la semana pasada por el severo clima con temperaturas bajo cero, nieve y lluvia.

Las cuatro horas de carrera de este fin de semana serán el debut de la temporada tanto para Hites como para los 408 pilotos que competirán en los 136 autos. Recordemos que cada vehículo debe ser manejado por dos a cuatro pilotos, por ello la cantidad de corredores que tienen colmados los boxes del autódromo.

La acción se iniciará este viernes 20 de marzo con las prácticas para las 20 categorías que toman parte en el campeonato con récord de participantes. Todos se preparan para el mes de mayo (del 14 al 17) fecha fijada para las 24 Horas de Nürburgring, donde también estará el único chileno en esa competencia y también Verstappen.

"La semana la pasé en Madrid preparándome, así que estoy mental y físicamente listo para la carrera del sábado. Ahora el clima se ve que estará muy bueno. La gran noticia es que va a correr Max (Verstappen), así que emocionado de toparme con él en la pista. Este viernes tendremos día de prueba. Vamos a probar lo que quedó pendiente el fin de semana pasado. Y el sábado a correr con muchas expectativas con mi nuevo equipo Black Falcon al mando del Porsche 911. Vamos a ir con todo. Las expectativas son terminar la carrera, sumar puntos y tratar de ganar para llevar al podio la bandera de Chile", comentó Benjamín Hites.

Benjamín Hites competirá en la categoría GT3 Cup 2 en un Porsche 911 junto a sus compañeros alemanes Alexander Hardt y Benjamin Koslowski. Max Verstappen lo hará en la máxima serie SP9 GT3 FIA en un Mercedes AMG-GT3 diseñado específicamente por su equipo. Para maximizar sus opciones en el "Infierno Verde", el neerlandés estará acompañado por una alineación de pilotos de experiencia en GT: Dani Juncadella, Jules Gounon y Lucas Auer.

El trazado de 25,3 kilómetros de Nordschleife representa un reto completamente distinto al de los circuitos de Fórmula 1. Su longitud, condiciones cambiantes con 300 metros de desnivel en algunos sectores y exigente pista, lo convierten en uno de los circuitos más difíciles del mundo. Para Verstappen, esta carrera es una oportunidad ideal para adaptarse al tráfico, a las carreras multiclase y a la estrategia de resistencia.