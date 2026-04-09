Benjamín Hites vuelve a las pistas en masiva carrera en Alemania

Con la cifra récord de 139 autos en pista, se disputará este sábado 11 de abril la tercera fecha del campeonato alemán Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS), donde Benjamín Hites (Black Falcon Team) será el único chileno protagonista en la prueba que antecede a las 24 Horas de Nürburgring.

La prueba se llevará a cabo desde las 12:00 horas locales, 06:00 de Chile, del sábado 11 de abril, con una competencia de cuatro horas en el circuito de Nordschleife. Este evento sirve como preparación para las 24 Horas de Nürburgring, con gran expectación por la participación del múltiple campeón de la F1, Max Verstappen, la que se desarrollará entre el 14 y 17 de mayo.

Disputada una fecha (la primera fue suspendida por el clima lluvioso y nevazón), Hites y sus compañeros están en 48° puesto en el ranking general entre 102 equipos. Y en la categoría Cup 2 GT3 aparecen en el 6° puesto, luego de terminar cuartos en la fecha pasada.

"Se viene un nuevo fin de semana de carrera. Estoy motivadísimo y en mi mejor condición física para subirme al auto. Espero que sea un muy buen sábado. El objetivo está en ganar, sumar la máxima cantidad de puntos y terminar la competencia. Vamos a seguir trabajando en el setup del Porsche 911 hasta mañana (viernes). El clima se ve muy positivo. Es primavera, pero parece verano acá, así que hay que aprovechar esta instancia", comentó desde Alemania el piloto de 26 años.