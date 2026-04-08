Clemente Huerta competirá este fin de semana en la Fórmula 4 de Estados Unidos

Por segundo año consecutivo el piloto chileno Clemente Huerta (Velox Racing USA) tomará parte del Campeonato de Fórmula 4 de Estados Unidos, que se efectuará en la pista de Avondale (Louisiana) con tres carreras, partiendo la actividad este jueves 9 con las prácticas, el viernes la clasificación, el sábado con dos competencias y el domingo culminando con la tercera carrera.

Serán cuatro días intensos de actividad para el juvenil piloto de 17 años que va por el título del certamen estadounidense para sumar puntos para la Súper Licencia pasando por la F4 de Estados Unidos, la Fórmula 3 de la Regional Americas y la Fórmula 2. Al final de estas categorías está el sueño de la F1 y la IndyCar.

"Este fin de semana marco mi regreso a las pistas en la F4 United States Championship, enfrentando por segunda vez este desafío internacional con el firme objetivo de dejar el nombre de mi país en lo más alto. Para esta temporada mantengo la esencia que nos ha traído hasta aquí: vuelvo a competir con mi propio auto, el cual siempre ha sido y seguirá siendo gestionado bajo la estructura de Velox. La diferencia clave para este año radica en la operación técnica, ya que el año pasado contamos con la logística de Kiwi Motorsport. En esta ocasión la asistencia en pista estará a cargo de Speed Factory", comentó el piloto que estudia cuarto año medio.

Huerta saldrá al circuito de 4.425 metros (2,75 millas), con 16 curvas, este jueves para colocar a punto el Ligier del equipo Velox USA. El viernes por la mañana nuevamente practicará y a las 15:10 locales (16:10 de Chile) buscará el mejor tiempo para la grilla del sábado, día en el cual se efectuarán las Carreras 1 y 2, a las 10:20 y 15:10 de Chile. El domingo se desarrollará la tercera y última prueba a las 11:30 de nuestro país.