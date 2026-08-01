Clemente Huerta logró su primer podio de la temporada en la Fórmula 4 de Estados Unidos

El primer podio del año conquistó este sábado el juvenil piloto chileno Clemente Huerta (Kiwi Motorsport) durante la Carrera 1 de la cuarta fecha del Campeonato de Estados Unidos de Fórmula 4 que se disputó en el circuito New Jersey Motorsports Park.

El triunfo fue para el uruguayo Gastón Irazú, quien además se había adjudicado la pole position. Desde ese lugar de privilegio salió y cruzó la meta con un crono de 30 minutos 13 segundos 892 milésimas. Fue seguido por el sudafricano Zach Fourier a 0,601 milésimas y por el nacional Clemente Huerta a 1 segundo 015.

"Estoy muy contento con este podio después de tanto trabajo y sufrir en la primera parte del año sin resultados positivos. Falta ajustar pequeños detalles y podré estar más arriba", manifestó Huerta.

A diferencia de los seis podios logrados en 2025, en las tres primeras pruebas del primer semestre, el piloto de 17 años no había podido alcanzar la tarima. Por ello decidió cambiar de casa para volver a Team Kiwi Motorsport a bordo del Ligier JS F422, decisión que le resultó tras conseguir el ansiado peldaño para levantar un trofeo.