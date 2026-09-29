Nico Pino respondió a Eliseo Salazar: "Si no podemos ayudar, no deberíamos poner obstáculos"

El piloto chileno Nicolás Pino salió al paso de los duros cuestionamientos emitidos por Eliseo Salazar, y a través de una carta abierta, el joven deportista chileno de 22 años respondió a las declaraciones del histórico expiloto de Fórmula 1.

En el escrito, Pino dejó en claro que su foco no está en las descalificaciones: "Mi energía está en otra parte", remarcó de entrada, haciendo un llamado a respaldar a los corredores que inician su carrera en lugar de restarles mérito.

"Prefiero hablar de lo que viene. Prefiero hablar de los que están empezando. Prefiero hablar de los que sueñan. Prefiero hablar de los que todavía tienen todo por construir", sostuvo el actual piloto internacional.

En esa misma línea, Pino apuntó al rol que deberían tener las figuras consagradas frente a los nuevos talentos nacionales: "Son ellos los que necesitan apoyo. Y si no podemos ayudar, al menos no deberíamos ponerles obstáculos", sentenció.

Los dardos de Salazar

La contestación de Pino se dio tras las categóricas declaraciones de Eliseo Salazar a El Mercurio, donde descartó de plano cualquier opción del joven de alcanzar la máxima categoría.

"Hoy el camino para llegar a la Fórmula 1 es en categorías de monoplaza. Así funciona la súperlicencia, para la cual hay que tener 40 puntos que se logran en tres años y básicamente los puntos fuertes están en Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2, IndyCar", explicó.

En esa línea, comentó que "sus resultados en Fórmula 4 Británica fueron paupérrimos, su mejor resultado fue un octavo puesto, cuando todos los pilotos que hemos corrido en la Fórmula 1, estoy de acuerdo que son distintas épocas, pero prácticamente todos de una otra manera han sido campeones de algo".

"Yo salí campeón de la F4 de Argentina, Franco Colapinto fue campeón de la F4 de España, lo mismo Charles Leclerc, George Russell, casi todos (...) Decir que va a llegar a la Fórmula 1 es falaz. A los 22 años ni siquiera ha ganado en los prototipos, no tiene sentido", prosiguió.