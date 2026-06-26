Antonelli volvió a dominar y marcó el mejor tiempo en la segunda práctica del GP de Austria

El italiano Andrea Kimi Antonelli, piloto de Mercedes y líder del Mundial de Fórmula 1, volvió a marcar el mejor tiempo este viernes en el segundo entrenamiento libre para el Gran Premio de Austria, que se disputa en el Red Bull Ring de Spielberg.

Antonelli, que ya había dominado la sesión matinal, completó su mejor vuelta con neumático blando en 1'07''14 milésimas, registro con el que superó por 237 milésimas al australiano Oscar Piastri y por 325 al británico Lando Norris, ambos de McLaren.

El neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, finalizó cuarto a cinco décimas y media, mientras que el británico Lewis Hamilton, de Ferrari, fue quinto a casi seis décimas, repitiendo las posiciones que habían conseguido en la primera práctica del día.

El argentino Franco Colapinto, de Alpine, terminó decimosexto a un segundo y ocho décimas de Antonelli, mientras que los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso se ubicaron decimoctavo y decimonoveno, respectivamente.

La sesión tuvo como principal incidencia un nuevo problema para Sergio Pérez, cuyo Cadillac volvió a quedar detenido en pista poco después del inicio, tal como le había ocurrido en el primer entrenamiento. El mexicano no alcanzó a marcar tiempo y cerró la tabla.

La actividad continuará este sábado con el tercer entrenamiento libre y la clasificación, que ordenará la parrilla de salida para la carrera del domingo, pactada a 71 vueltas y con un recorrido total de 306,5 kilómetros.