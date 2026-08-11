Coquimbo Unido visita a Platense con la ilusión de dar el primer golpe en octavos de la Liberadores

Coquimbo Unido visita este miércoles a Platense, desde las 18:00 horas (22:00 GMT) en el Estadio Ciudad de Vicente López, con el sueño de asestar el primer golpe en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El cuadro pirata tuvo una gran actuación en el primer semestre, terminando en el primer lugar del Grupo B, superando a Tolima, Nacional y Universitario de Lima.

Sin embargo, en el segundo semestre el equipo dirigido por Hernán Caputto entró en una senda irregular. En la Liga de Primera apenas ha ganado uno de los últimos cinco partidos, y tiene 25 puntos, a 20 del líder Colo Colo.

En su último partido, Coquimbo cosechó un sufrido empate ante Deportes La Serena, en el clásico regional, un resultado que se celebró como un triunfo en los últimos minutos.

El objetivo este miércoles será aprovechar el impulso anímico y golpear a Platense, considerando la llave se definirá la próxima semana "Francisco Sánchez Rumoroso".

La probable formación de Coquimbo será con Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Sebastián Galani, Alejandro Camargo, Benjamín Chandía; Guido Vadalá, Cristián Zavala y Nicolás Johansen.

Platense, por su lado, tuvo un recorrido parecido al de los piratas en la primera parte del año: Clasificó en el segundo lugar del Grupo E, logrando triunfos importantes ante Corinthians, Peñarol e Independiente Santa Fe.

No obstante, en el Torneo de Clausura tuvo una debacle importante, al punto que el técnico Walter Zunino tuvo que dejar la institución.

Su reemplazo fue Martín Palermo, histórico exgoleador de Boca Juniors, quien logró recién este fin de semana pasado la primera victoria en el Clausura argentino, con un 0-1 sobre Independiente.

El objetivo del Calamar es mantener esa alza y sacar ventaja en la localía, para evitar una sorpresa de los piratas en esta llave.

La posible oncena de Platense será con Juan Cozzani; Juan Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva, Franco Zapiola, Guido Mainero, Martín Barrios; Leonardo Heredia, Gastón Togni y Juan Gauto.

El duelo será arbitrado por el juez paraguayo Juan Benítez.

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